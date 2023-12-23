Вместо денежного дерева: 5 комнатных растений, которые привлекают в дом изобилие

Денежное дерево или толстянка уже давно стала любимицей многих цветоводов. А все потому, что растение выглядит хорошо в помещении. Однако есть другие растения, которые похожи на толстянку.

Люди обычно ставят толстянку, поскольку верят, что это растение привлекает в дом достаток и успех. Однако, не толстянкой единственной. Еще несколько растений, которые привлекают благополучие в квартиру.

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Растения, которые можно поставить дома вместо толстянки

Замиокулькас или другое название – долларовое дерево. Ему не нужно много условий для развития. Проще всего размножать замиокулькас черенками. Надо просто срезать ветку с почкой и закопать в грунт. Также важно регулярно поливать долларовое дерево. Однако, растение не стоит ставить, если у вас есть дети или животные, потому что сок этого растения является ядовитым.



Замиокулькас / Фото "Камелия"

Сансевиерия или как говорят в народе, тещин язык. Это достаточно распространённое растение. Некоторые люди убеждены, что сансевиерия вовлекает в дом изобилие, поэтому ставят сразу несколько таких вазонов. Следует сказать, что тещин язык добавляет уют в дом.



Сансевиерия / Фото "Флориум"

Драцена, по словам эзотериков, привлекает не только богатство, но и сильную удачу в любых начинаниях. Имеет вид пальмы, поэтому стильно дополняет интерьер как в рабочем кабинете, так и в спальне. Говорят, что драцена помогает человеку оставаться энергичным и бодрым. Кстати, драцена растет быстрее пальмы.



Драцена / Фото "Язык Цветов"

Филодендрон считается долговечным растением, не требующим большого ухода. Так что будет хорошей идеей поставить филодендрон вместо денежного дерева. По фэн-шую это растение является символом огня.



Филодендрон / Фото "Камелия"

Пахира является достаточно экзотическим растением для Украины. Однако, несмотря на это, она нравится многим людям. К тому же цветок привлекает богатство, изобилие и положительную энергетику.



Пахира / Фото Flowers.ua