Популярные и экзотические имена, которые выбирали жители Киева: загадочный список
Источник:Минюст
Тренды на имена могут меняться почти каждый месяц. Постоянно появляются какие-нибудь новинки. Есть и устоявшиеся варианты. Что же выбирают в столице?
В Киеве и области свои особые вкусы и видения на имена. И это нормально, ведь на цвет и вкус – товарищ не всякий. Предлагаем список имен для мальчиков и девочек, в котором каждый может выбрать какого-нибудь для своего младенца.
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Как называли детей в Киеве
Некоторые киевляне выбирают стабильность и понятность. Они не слишком открыты к новым и неожиданным изменениям. Так что и выбирают для своих новорожденных стандартные имена.
- В частности, им нравятся такие имена для девочек: София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария.
- А вот для мальчиков – были свои тенденции. Они касались таких вариантов как Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем.
Младенец-мальчик / Фото Health Day
Не обошлось в столице без необычных и экзотических имен. Они имеют своих ценителей и любителей экспериментов. А почему бы и нет?
- Вот, например интересными женскими именами были Афелия, Джавелина, Властилина, Ава, Эля, Даня, Мечта, Агпия, Сония, Лали, Лукерия, Златослава, Земфира.
- Мужские имена тоже не отстали. Уникальными были Орион, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенир, Елеазар, Данко, Явир, Данислав, Азарий, Велеслав.
Как называли детей в Киевской области
В Киевской области тоже было достаточно много тех, кто ценит традиционность. Они не хотят лишний раз рисковать, чтобы потом у ребенка не было проблем в социуме. Так что девочки становились Аннами, Анастасиями, Верониками, Викториями, Евами, Мариями, Полинами, Соломиями и Софиями.
- Тогда как мальчикам давали такие имена как Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Давид, Дмитрий, Матвей, Марк, Максим, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.
Редкоупотребительные имена тоже имели свое место в Киевской области. Такие родители хотят подчеркнуть индивидуальность своего малыша, чтобы он или он чувствовали себя уникальными и непохожими ни на кого.
Младенец-девочка / Фото Health Day
- К примеру, для девочек родители останавливались на таких нераспространенных вариантах, как Аурика, Божена, Даяна, Эванджелина, Эмили, Нарин, Ноэль, Рахиль, Ясмина;
А вот экзотическими мужскими именами Как пришлись по душе родителям в Киевской области были Арней, Уильям, Демьян, Лавр, Леон, Мэтт, Серафим, Тамирлан, Теймур.