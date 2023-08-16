Популярные и экзотические имена, которые выбирали жители Киева: загадочный список

Тренды на имена могут меняться почти каждый месяц. Постоянно появляются какие-нибудь новинки. Есть и устоявшиеся варианты. Что же выбирают в столице?

В Киеве и области свои особые вкусы и видения на имена. И это нормально, ведь на цвет и вкус – товарищ не всякий. Предлагаем список имен для мальчиков и девочек, в котором каждый может выбрать какого-нибудь для своего младенца.

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Как называли детей в Киеве

Некоторые киевляне выбирают стабильность и понятность. Они не слишком открыты к новым и неожиданным изменениям. Так что и выбирают для своих новорожденных стандартные имена.

В частности, им нравятся такие имена для девочек : София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария.

: София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария. А вот для мальчиков – были свои тенденции. Они касались таких вариантов как Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем.



Младенец-мальчик / Фото Health Day

Не обошлось в столице без необычных и экзотических имен. Они имеют своих ценителей и любителей экспериментов. А почему бы и нет?

Вот, например интересными женскими именами были Афелия, Джавелина, Властилина, Ава, Эля, Даня, Мечта, Агпия, Сония, Лали, Лукерия, Златослава, Земфира.

были Афелия, Джавелина, Властилина, Ава, Эля, Даня, Мечта, Агпия, Сония, Лали, Лукерия, Златослава, Земфира. Мужские имена тоже не отстали. Уникальными были Орион, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенир, Елеазар, Данко, Явир, Данислав, Азарий, Велеслав.

Как называли детей в Киевской области

В Киевской области тоже было достаточно много тех, кто ценит традиционность. Они не хотят лишний раз рисковать, чтобы потом у ребенка не было проблем в социуме. Так что девочки становились Аннами, Анастасиями, Верониками, Викториями, Евами, Мариями, Полинами, Соломиями и Софиями.

Тогда как мальчикам давали такие имена как Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Давид, Дмитрий, Матвей, Марк, Максим, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.

Редкоупотребительные имена тоже имели свое место в Киевской области. Такие родители хотят подчеркнуть индивидуальность своего малыша, чтобы он или он чувствовали себя уникальными и непохожими ни на кого.



Младенец-девочка / Фото Health Day

К примеру, для девочек родители останавливались на таких нераспространенных вариантах, как Аурика, Божена, Даяна, Эванджелина, Эмили, Нарин, Ноэль, Рахиль, Ясмина;

А вот экзотическими мужскими именами Как пришлись по душе родителям в Киевской области были Арней, Уильям, Демьян, Лавр, Леон, Мэтт, Серафим, Тамирлан, Теймур.