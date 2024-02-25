Как называли мальчиков в королевской семье последние 200 лет: 4 самых популярных имени

Имена, которые принадлежат представителям королевской семьи, всегда привлекают внимание молодых родителей. Ведь они наделяют детей благородными чертами характера. Кроме того, принадлежали известным монархам древних времен.

Одними из самых популярных мужских имен в королевской семье являются такие: Альберт, Кристиан, Луи, Артур, Уильям, Генри. Как еще называли своих сыновей британские монархи последние 200 лет, читайте в материале.

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Список самых популярных мужских имен в королевской семье за последние 200 лет

Джордж

Английское имя Джордж носит сын принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон. Пока мальчик второй в списке тех, кто может унаследовать престол. Его опережает только отец.

С греческого языка это имя переводится как "земледелец". Интересно, что оно принадлежит некоторым известным людям, в частности речь идет об американском актере Джордже Клуни и участнике легендарной британской группы "The Bestles" Джордже Харрисоне.

Фредерик

Имя Фредерик принадлежало старшему сыну короля Великобритании Георга II и королевы Каролины. Интересно, что принц не смог унаследовать престол, поскольку умер быстрее отца. Поэтому следующим королем стал его сын Георг III.

Это имя имеет греческие корни и трактуется как "могущественный" или "богатый". Особенно оно популярно в королевской семье Дании. Например, сейчас страной руководит Фредерик X. Он взошел на престол 14 января 2024 года. Ведь его мать, Маргарете II, отреклась от трона после 52 лет правления.

Король и королева Дании / Фото Ritzau Scanpix/Bo Amrstrup via REUTERS

Эдвард

Имя Эдвард (Эдуард) также пришло к нам из Германии и означает "счастливый", "тот, кто процветает", "страж богатства, достатка и счастья". Так, в частности, назывались два короля Великобритании. Святой Эдуард Исповедник правил с 1042 по 1066 годы, а Эдуард III – с 1327 по 1377 годы.

В давние времена это имя было особенно популярно среди князей, королей, военной элиты, вельможи и их семей. Ведь оно наделяет своих владельцев уверенностью, решительностью, а также помогает развивать сильный характер.

Чарльз

Имя Чарльз – это английская форма немецкого имени Карл. Оно трактуется как "человек" или "мужчина". Имя принадлежит нынешнему королю Великобритании Чарльзу III, который унаследовал трон от своей матери Елизаветы II. Заметим, что он пришел к власти в 73 года.

Среди других известных владельцев этого имени есть английский писатель Чарльз Диккенс и британский актер Чарльз Дэнс, который известен благодаря роли Тайвина Ланнистера в сериале "Игра престолов".