Очень интересно звучат: 11 смешных фамилий, которые остались только в Украине

Ряд украинских фамилий имеет давнюю историю, по которой мы узнаем некоторые интересные факты о событиях, которые разворачивались в Украине. Кроме того, можем охарактеризовать наших предков: какую они имели внешность, чем занимались.

Интересно, что впервые информация о фамилиях была записана в украинских документах в XIV-XV веках. Однако тогда их давали только верхушке общества. В частности, людям, которые имели дело с юриспруденцией.

Тоже интересно Образовались еще во времена казачества: украинские фамилии, которые связаны с военной службой

Подборка смешных фамилий, которые есть только в Украине

Известно, что многие украинские фамилии образовались еще во времена Запорожской Сечи, поэтому принадлежали казакам. В частности, речь идет о таких:

Нагнибіда

Перебийніс

Майборода

Тягнирядно

Неїжборщ

Гризидуб

Затуливітер

Вирвикишка

Несвятипаска

Завалипіч

Гуляйдень

Интересно, что эти фамилии не услышишь ни в одной другой стране мира. Поэтому наша культура имеет еще и такую особенность. Если же обратить внимание на вышеупомянутые варианты, то сразу можно заметить в них украинский след. Кроме того, эти фамилии достаточно интересно и смешно звучат, действительно вызывают улыбку.

Такие фамилии вы больше нигде не услышите / Фото Canva

Украинские фамилии, которые принадлежали повстанцам

На протяжении всей истории украинскому народу приходилось бороться за свою свободу. Мы и сейчас противостоим извечному врагу – России. Страна-террорист уже 10 лет уничтожает украинские земли, убивает людей и распространяет свою пропаганду по всему миру. Поэтому некоторые фамилии образовались во время национально-освободительной борьбы и принадлежали повстанцам.

От гайдамаков, например, происходят фамилии Гайдамаха, Гайдамака и Гайдамачук, а от опришков, дейнеков и левенцев – Дейнека, Дейнега, Опрышко, Левенец и Ватажко. Они, в частности, записаны во Львовской, Ровенской, Волынской и Кировоградской областях.