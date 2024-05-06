В вашем роду были чиновники, если фамилия звучит так: проверьте, есть ли в списке

Наши предки носили фамилии, которые были связаны с их социальным классом или местом работы. Раньше существовало четкое разделение на богатых и бедных.

Так, существуют фамилии, которые давали украинцам за их высокий социальный статус. LifeStyle 24 подробнее расскажет о родовых именах, которые означают принадлежность к представителям власти.

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Подборка фамилий, которые принадлежали чиновникам

Большинство родовых имен давались по социальному статусу и должности, которую люди занимали. К таким фамилиям относятся: Войт, Войт, Войтенко. Их носили старшины Гетманщины, православного духовенства, Киевского купечества и Киевского мещанства.

Также чиновники имели фамилии производные от слова "писарь" – Писарь, Писаренко, Писарчук.

В то же время человек с фамилией Старостенко или Старостюк тоже был представителем верхушки власти. Эти родовые имена происходят от слова "староста".

Список фамилий людей, которые не имели хорошей репутации

Первое упоминание об этих родовых именах датируется 18 веком. Так, есть отдельная группа фамилий тех граждан, которые не имели хорошей репутации среди других людей.

Дейнека;

Левенец;

Гайдамака;

Бродимир;

Сидаль;

Нестийло;

Нестримний;

Товченко;

Сердюк.

Фамилии, которые указывают на богатый род

Родовое имя Дука означает "зажиточный казак", "богатый человек". Эта фамилия принадлежит 1825 людям. В основном они проживают в Киеве, селе Дубровица, Львовской области, и Запорожье.

В древности фамилия Дедыч носили наследники имения или княжества. Такие богатства им передавали деды, поэтому так и образовалось это родовое имя. В Украине оно насчитывает 1007 носителей. Его можно встретить в западных регионах, в частности во Львове, селе Монастырец, Львовской области и селе Стрельче, Ивано-Франковской области.

Фамилия Кармазин происходит от названия дорогой ткани, которую когда-то могли себе позволить только богачи. К тому же так раньше называлась казацкая старшина. Сейчас это родовое имя носит 1231 человек. Самое распространенное оно в Днепре, Киеве и в городе Мена, Черниговской области.