Обрезка летом преследует цель – получение урожая в этом или следующем сезоне. Это важный этап в уходе, помогающий сформировать крону. Какие деревья стоит обрезать и как сейчас узнаете.

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Как обрезать плодовые деревья: действенные советы

Обрезка персика – необходим процесс в летнее время или ближе к осени. Следует избавиться от старых и больных ветвей, чтобы они не конкурировали за питательные вещества со здоровыми и пригодными к плодоношению.

Если ветви были заражены болезнями или вредителями, их надо сжигать, чтобы всякая зараза не распространялась по саду. Срезы после процедуры обрабатывают садовым варом и быстрого заживления ран.



Обрезка персика / Фото Flowers.ua

Обрезка яблок имеет несколько целей. Одна из них – прореживание кроны, и в таком случае обрезают ветки с листьями, направленными в центр кроны. Это помогает улучшить доступ света и воздуха к дереву.

Также избавляемся от старого и больного ветвей или повреждения.

Обрезка имеет еще одну функцию – улучшение плодоношения. Когда дерево теряет ненужные побеги, все силы переносятся на здоровые ветви, на которых будут появляться плоды.



Обрезка яблок / Фото "Экомер"

Что касается обрезки вишни Здесь следует помнить, что однолетние саженцы не нужно сейчас обрезать, потому что они не восстановятся до заморозков. У других деревьев стоит оставить 5 сильных ветвей, которые растут на расстоянии хотя бы 10 сантиметров друг от друга. Конечно, нам не нужны сухие и больные побеги и поросль.



Обрезка вишни / Фото Vertebrolog

Обрезка сливы в конце лета должно увеличить ее урожайность. Когда дерево сбросило листву, начинаем отрезать ветви, пораженные насекомыми или болезнью. Можно укоротить верхушку, если она более 2,5 метра. Нужно избавиться от веток, которые создают тень и через которые не попадает солнце саженца.

Молодые побеги советуют немножко укорачивать сверху и по бокам максимум на треть. Растущие внутрь – нам вообще не нужны.



Обрезка сливы / Фото Pinterest