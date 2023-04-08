Какие деревья нельзя обрезать: несколько советов, которые вы должны знать

С наступлением весны природа пробуждается, а вместе с тем мы приступаем к уходу за деревьями, кустарниками и растениями. Важно не только знать, какие деревья нужно обрезать, но и какие лучше не трогать, чтобы не навредить.

Какие деревья нельзя обрезать

Следует помнить, что обрезку деревьев сливы, вишни, черешни, алычи, персика, абрикоса и миндаля производят только тогда, когда на них присутствуют листья. Эти плодовые деревья нельзя обрезать во время покоя. Если вы их обрежете – то сделаете только ужаснее.

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Когда можно обрезать деревья

Обрезку нужно проводить после окончания вегетации и до начала набухания почек. Особых ограничений по обрезке нет, однако лучше всего это делать осенью, а не весной.

Какие плодовые деревья нельзя обрезать

У вишни плодовые почки расположены на концах ветвей, поэтому их нельзя подрезать. Абрикос, персик и черешня растут очень быстро, поэтому и укорачиваться их нужно регулярно, иначе урожая будет мало. Также нужно укорачивать высокорослые сорта яблони.

Можно ли отрезать верхушки плодовых деревьев

Даже после осенней посадки первая обрезка деревьев происходит весной. Укорачивают скелетные ветви, а верхушку формируют затем. Мощные обрезают на 1/3, а слабые – на 1/2, ненужные – на кольцо. В молодых деревьях в первые годы убирают вертикальные ветки.



Подрезку весной нужно производить после осенней посадки / Фото из Беляевка.City

Когда нельзя обрезать яблоню

Осень – это время для санитарного ухода за яблонями. Провести осеннюю обрезку нужно после начала ноября, но до наступления первых заморозков, иначе срезы просто не успеют зажить и в зиму они вступят не подготовленными, то есть обрезка только навредит растению.

Когда лучше подрезать плодовые деревья

Молодые деревья и кустарники обрезают в начале весны до пробуждения почек. Обрезку начинают с летних сортов, переходя к позднеспелым.