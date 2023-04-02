Какие деревья категорически нельзя белить и почему: надежные советы и альтернативы

Весенняя побелка часто связана с мифами и ошибками. В частности, не все деревья можно белить – что это за растения и какие альтернативы, узнавайте ниже.

Чтобы плодовые деревья были здоровыми и приносили щедрый урожай, нужно за ними ловко ухаживать. Относительно побелки мнения многих отличаются – кто-то считает это ненужной традицией из СССР, а кто-то считает, что это приносит пользу деревьям, пишет 24 Канал.

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Зачем белят деревья

Деревья белят осенью и весной. Осенью это делают для того, чтобы защитить дерево или кустарник от болезней и вредителей, в то время как весной побелка помогает избежать ожогов. Ведь в весенне-летний период солнце яркое и теплое, а у дерева еще нет листьев, чтобы закрыть ствол. Также побелка препятствует преждевременному сокодвижению.

Какие деревья белить нельзя

Следует помнить, что не все деревья можно белить. Метод защиты в виде побелки может не только лишь не подойти, да и повредить растениям.

Молодые деревья . Кора молодых деревьев тонкая и уязвимая. Эксперты советуют воздержаться от побелки до тех пор, пока дереву не исполнится 3 года.

. Кора молодых деревьев тонкая и уязвимая. Эксперты советуют воздержаться от побелки до тех пор, пока дереву не исполнится 3 года. Поврежденные деревья . Если у ствола растения есть трещины, надрывы коры и большие повреждения – лучше отказаться от побелки. Смесь может проникнуть глубоко в растение, нанести ему вред и привести к химическому ожогу.

. Если у ствола растения есть трещины, надрывы коры и большие повреждения – лучше отказаться от побелки. Смесь может проникнуть глубоко в растение, нанести ему вред и привести к химическому ожогу. Больные деревья . Если растение имеет язвы, его кора изменила цвет или на ней появились наросты – признак болезни. Такое дерево уязвимо, а известь или другие смеси для побелки станут барьером между корой и воздухом, а также могут развить заболевание.

. Если растение имеет язвы, его кора изменила цвет или на ней появились наросты – признак болезни. Такое дерево уязвимо, а известь или другие смеси для побелки станут барьером между корой и воздухом, а также могут развить заболевание. Декоративные деревья. Кустарники в саду и декоративные деревья не нуждаются в побелке, потому что риск поражения насекомыми значительно ниже.

Какой альтернативой воспользоваться

Если вы все же хотите защитить дерево, можно использовать другие смеси для побелки или способы защиты. Прежде всего, сделайте выбор в пользу более легкой формулы. К примеру, для традиционной побелки используют 2 килограмма извести на 7 – 8 литров воды. Уменьшите количество извести до 1 килограмма или используйте меловой порошок. Если средство получается слишком редкое, загустить поможет глина или казеиновый клей.