Защитят от негативной энергетики: 10 деревьев, которые следует посадить у дома

Деревья нужны на любом участке, потому что они делают тень и приятно пахнут. Более того, у каждого дерева есть определенная энергетика, которая влияет на нас.

Если посадить на своей территории некоторые деревья – можно отвлечь беды и невзгоды, улучшить атмосферу дома. Какие именно деревья можно сажать подскажет 24 Канал.

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Какие деревья следует посадить во дворе

Магнолии известна своей нежностью и красотой цветов. Они символизируют гармонию, любовь и красоту. Сад магнолии создает романтическую и уютную атмосферу в вашем дворе.



Магнолия / Фото Lviv-tourist.info

Можжевельники считаются символом вечной жизни и защиты. Эти деревья способны очищать воздух от вредных веществ и дарить покой, которого не хватает шумным городам.



Можжевельник / Фото "Матла Фловерс"

Если посадить клены у дома, они будут снимать отрицательную энергетику. Они также добавят очарование в ваш двор своими разноцветными листьями осенью.



Клен / Фото Садовый центр "Садко"

Шиповник красивый в любой сезон. В древности считалось, что дерево привлекает любовь и улучшает отношения в семье. У него только хорошая и положительная энергетика.



Шиповник / Фото Seeds

Акацию часто сажают с целью пополнения в семье. Она помогает побороть бесплодие. Поэтому, если вы долго не можете зачать ребенка, попробуйте посадить акацию.



Акация / Фото "Растениевод"

Калина пользуется большой популярностью в народной культуре. Она символ красоты, силы, здоровья и щедрости. Используется в разных таинствах и празднованиях. Ягоды калины можно использовать при простуде и некоторых болезнях.



Калина / Фото "НТК"

Лиственница особенно красива осенью. Ее следует посадить, если вас беспокоят сомнения или страхи или вы склонны к депрессии. Она как бы возвращает утраченные силы и увеличивает уровень энергии.



Лиственница / Фото UB.UA

Рябина защитит ваш дом от разного колдовства, нечистой силы и уроков. Если вы чувствуете сильную отрицательную энергетику, то есть смысл усадить ее возле дома.



Рябина / Фото Садцентр "Даллас"

Ель – хороший вариант, кто постоянно страдает из-за плохого настроения или депрессивных состояний, ведь ее аромат очень бодрит и придает сил.



Ель / Фото "Таволга"

Груши – удачный вариант для посадки у дома. Это символ материнства, стабильности и любви. Кроме того, она хорошо пахнет и приносит плоды.



Груша / Фото "Растениевод"