Чтобы расцвели ранней весной: какие цветы нужно посадить уже сейчас

Высадка цветов в начале осени на самом деле имеет довольно много преимуществ. В частности, это позволит увидеть первый цвет уже ранней весной. Кроме того, сентябрь – удачный период, ведь многие овощи уже выбрали, так что теперь есть время и для сада.

Какие же цветы можно посадить в первый месяц осени, в частности, многолетние и луковичные культуры, чтобы они радовали вас уже ранней весной, узнайте дальше.

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Что посадить на клумбе уже сейчас

Есть пять видов растений, которые можно спокойно высадить в сентябре. Интересно, что позже они уже не приживутся. Так что сделайте это в ближайшее время. Это:

гиацинты – на 15 – 18 сантиметров (большие луковицы) или 8 – 10 сантиметров (мелкие) в открытой местности участка;

крокусы – на 10 – 12 сантиметров в открытой локации или под поздно распускающимися деревьями;

лилии – на 10 – 12 сантиметров (низкорослые сорта), 15 – 20 сантиметров (высокорослые) на солнечном участке с небольшим количеством тени;

нарциссы – на 15 – 25 сантиметров (большие луковицы), 10 – 13 сантиметров (мелкие) на хорошо освещенном участке с рыхлой почвой;

тюльпаны – на 15 – 20 сантиметров на участке с большим количеством солнца и отсутствием сквозняка.

Кстати, в сентябре можно высадить любые сезонные цветы. При соблюдении правил посадки они будут радовать своим цветением несколько месяцев.

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Что посадить в сентябре / iStock

Какие многолетние цветы сажать в этом месяце

Первый месяц осени хорошо подходит не только для посадки новых культур, но и для пересадки рассады или взрослых растений. Так вот, в сентябре можете посадить: