Ничем не хуже: 5 цветов, похожих на лаванду, которые можно посадить дома

Лаванда прекрасно дополняет любой участок и окрашивает его красивым фиолетовым оттенком. Так что, конечно, хочется иметь что-то подобное у себя дома. Мы собрали цветы, похожие на лаванду и которые можно посадить дома.

Лаванда красиво растет и хорошо пахнет на разных участках. Возникает естественное желание иметь что-нибудь похожее дома. Какие цветы, похожие на лаванду, можно посадить на своем участке – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Неожиданно, но эффективно: как подкармливать смородину крахмалом

Цветы, похожие на лаванду

Есть несколько цветов, похожих на лаванду и можно выращивать дома. Вот несколько из них:

Горчица имеет подобный аромат и внешний вид лаванды. Впрочем, у нее меньшие цветы и другие цвета. Например, белые, желтые или оранжевые. Горчица любит солнечные места с хорошо дренированной землей. К земле нужно добавить компост или удобрения, если она недостаточно питательна. Семена стоит сеять на глубину 1 сантиметр и с расстоянием между ними в 15-20 сантиметров. Ее нужно поливать только тогда, когда сухая земля. Горчицу обычно собирают через 6-8 недель после посева.



Горчица / Фото Агробизнес

Шалфей имеет зеленые листья с пушистыми синими цветами, похожими на цветы лаванды. Она лучше всего растет на солнечных местах. Для посадки нужно выбрать место с плодородной землей, содержащей песок или гравий. Семена шалфея сажают на глубину 1-2 сантиметра с расстоянием около 20 сантиметров. Поливать растение нужно регулярно, особенно в сухом климате и удалять сорняки. Также можно использовать органические удобрения для увеличения урожая. Ее можно собирать, когда она достигла 30-40 сантиметров.



Шалфей / Фото ГалСад

Розмарин – подобной формы и ароматом в лаванду. Впрочем, цветки преимущественно синего или розового цвета. Это растение лучше всего растет на солнечных участках на плодородных почвах. Если вы выращиваете розмарин из семян, его нужно усадить на глубину около 2-3 сантиметра. Он нуждается регулярного полива, особенно в период роста Однако нужно избегать чрезмерной влаги, чтобы не гнили корни. Розмарин лучше всего растет при температуре +15-25.



Розмарин / Фото Pixabay

Соцветие розового гелихризума похоже на лаванду, но розового цвета. Высевают семена растения в мае. Землю под гелихризум можно подкормить смесью торфа и речного песка. Оно быстро сходит и стремительно растет. Место для роста должно быть солнечным, без подземных вод и хорошо проветренным. Потому что корневая система нуждается в постоянном воздухе для удачного роста. Поливать часто растение не стоит, только в сильную жару. Землю вокруг гелихризума надо регулярно пропалывать. Для подкормки подойдут любые органические или минеральные удобрения.



Гелихризум / Фото Все растет

Цветы настурции синего, фиолетового или белого цвета, похожих на цветы лаванды, но с другой формой листьев. Перед посадкой растения, землю нужно хорошо разрыхлить и внести туда органическое удобрение или компост.



Настурция / Фото Asterias