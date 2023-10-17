Никогда не сажайте эти цветы на зиму: не переживут мороз

Часть цветов – теплолюбивые. Их нельзя сажать на зиму, ведь не выдержат низких температур.

Какие же растения опытные огородники не рекомендуют высаживать на зиму, рассказывает 24 Канал.

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Не сажайте эти цветы на зиму

На зиму не рекомендуют сажать теплолюбивые цветы. В частности, розы, цинии, георгины и бархатцы. Они не выдерживают зимнего холода и могут пострадать от морозов.

Розы лучше сажать примерно за 20 – 30 дней до первых заморозков. Так они успеют укорениться. Кстати, не стоит делать это рано или во время бабьего лета. Ведь тогда розы слишком быстро распустятся и погибнут зимой.

Цинии, которые также называют майорами, любят солнечные участки, защищенные от ветра Этим цветам нужно тепло и свет. Они не переносят заморозки, избыток влаги или продолжительную засуху.

Еще одни цветы, которые боятся холода – георгины. Между тем о возможности посева бархатцев мнения разнятся. Дело в том, что для прорастания семян нужно тепло. Если его мало или есть избыток влаги, семена просто сгниют. Поэтому сеять бархатцы можно только в тех регионах, где не очень холодная зима и ранняя весна.

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Какие цветы не стоит сажать на зиму / Unsplash / JK