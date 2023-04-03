Ядовитые и опасные: какие цветы и кусты категорически нельзя сажать возле дома

Весной начинается активное садоводство. Хочется сеять не только растения для будущего урожая, но и то, что радует глаз – цветы. Следует помнить, не все красивое хорошее, поэтому перед выбором растений для своей клумбы рекомендуем ознакомиться с перечнем, что нельзя сажать возле дома.

Каждая хозяйка точно хоть раз сажала цветы, ведь это прекрасное украшение двора и огорода. Однако к выбору декоративных растений следует относиться ответственно. Многие популярные цветы ядовиты, поэтому сажать их очень близко возле дома не стоит, отмечает 24 Канал.

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Ландыш

Этот прекрасный лесной цветок также может расти на клумбах, но спешить сажать его не стоит. После цветения белых нежных цветков в мае, это растение дает "плоды" в июле – оранжево-красные ягоды. Они ядовиты и накапливают токсины во всем растении. В плодоношение яркостью этого растения могут заинтересоваться дети. Зрительно ягоды напоминают рябину. Поэтому опасно выращивать такой цветок возле дома, лучше выбрать любой другой цветок из вида "колокольчиков".



Ландыш / Фото Pinterest

Наперстянка

Это одновременно и полезная, и опасное растение. Выглядит очень красиво, однако ядовито. В малых дозах используется как лекарственное. При случайном контакте с его мелкими семенами человек чувствует себя очень плохо. Можно посадить похожие, тоже красивые, но более безопасные цветы: лиатрис, дельфиниум, мальва, люпин.



Наперстянка / Фото Pinterest

Гортензия крупнолистная

Это популярное растение для клумбы. Цветок привлекает большими, яркими соцветиями. Но следует знать, что гортензия умеренно токсичное растение. В листьях, ягодах и даже стеблях содержится высокая концентрация ядовитых веществ, которые могут причинить вред. Однако можно выбрать ее другие безопасные виды: чайная и пильчатая гортензия.



Гортензия / Фото Pinterest

Тис ягодный

Этот куст ценится своей вечнозеленостью и многолетием. Часто выбирается как украшение сада и двор. Но мало кто знает, что его кора и листья содержат токсин, ядовитый для людей и животных. Хоть цветения как "ягоды" даже съедобны и сладки, но семена у них ядовиты. Такой куст часто можно увидеть как забор, но все же существует много схожих растений для такой функции: тис острый, туя западная, можжевельник виргинский.



Тис ягодный / Фото Pinterest

Бузина

Куст бузины часто сажают как украшение, цветение белых цветов не только красиво, но и приятно пахнет. Также при правильном использовании это растение полезно и лекарственно. Однако бузина есть ядовитой и очень опасной. При выборе этого куста следует хорошо подумать. Похожими и даже съедобными могут быть: жимолость, брусника, ирга.



Бузина / Фото Pinterest

Автор: Диана Сикорская