Гранат укрепляет иммунитет, сосуды и нервную систему, нормализует кровяное давление. А как почистить гранат быстро и легко – читайте дальше.

Многие покупатели обходят гранат в магазине из-за сложности его чистки. Однако есть несколько способов, которые помогут получить целые зернышки граната и не испачкать все вокруг, сообщает 24 канал.

Узнайте Чем полезен гранат для здоровья и иммунитета

1. Способ первый

Чтобы получить зернышки, аккуратно срежьте кожицу сверху. Не углубляйте нож глубоко в плод, иначе заденете зернышки. Можно сделать круглый надрез и снять "крышечку".

Тогда понемногу раскройте гранат. Далее зерна вытяните пальцами.

2. Способ второй

Подойдет, если зерна вам нужно получить быстро.

Разрежьте гранат пополам. Возьмите одну часть кожурой вверх. Крепко держа фрукт над миской, стучите по нему ложкой или лопаткой, пока все зерна не выпадут.

3. Способ третий

Он займет больше времени, чем предыдущие два.

Удалите верхушку граната, как в первом способе. В глубокую миску налейте воду и положите в нее фрукт, разломив пополам. Разберите гранат под водой на зерна. Затем пропустите содержимое миски через дуршлаг.