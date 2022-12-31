Обязательно сбудется: 3 способа загадать пожелания на Новый год
Провожая старый год, украинцы и люди со всего мира загадывают желания на следующий. Читайте, каким образом загадать желание на грядущий год, чтобы оно сбылось.
Кроме классической загадки желания на шампанском, есть и много других, интересных и не менее действенных методов. 24 канал.
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Желание под подушкой
Если вы не можете определиться с желанием, напишите многое! Метод загадки желаний под подушкой позволяет судьбе выбрать, что сбудется в вашем новом году.
Напишите несколько пожеланий на листах и спрячьте их под подушкой. Утром 1 января достаньте из под подушки 1 листок – то, что вам выпало первым, и будет желанием, которое обязательно осуществится.
Как загадать желание на Новый год / Фото Unsplash
Желание в бутылке
Чтобы закрепить пожелания с шампанским, можно использовать бутылку из-под него. Напишите на листе записку с пожеланием и положите в пустую новогоднюю бутылку.
Бутылку нужно тщательно спрятать и не выбрасывать – держать ее нужно, пока не исполнится желание.
Как загадать желание на Новый год / Фото Unsplash
Желание на бенгальском огне
Зажгите бенгальский огонь, когда бьют куранты и загадайте желания. Золу от бенгальского огня нужно хранить, пока не исполнится ваше желание.
Огонь в новогоднюю ночь будет иметь силу, которая поможет осуществить ваше заветное пожелание как можно скорее.
Как загадать желание на Новый год / Фото Unsplash