Избавляемся от лишней сухости: как легко увлажнить квартиру зимой

Отопительный сезон может негативно повлиять на влажность вашего дома – чтобы не разрешать пересушку от батарей, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

Чрезмерная сухость в квартире может привести к заболеваниям и ухудшению общего самочувствия. Чтобы избавиться от нежелательной сухости, нужно применить несколько приемов. 24 Канал.

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Домашние растения

Ваши зеленые питомцы могут пригодиться, когда в квартире слишком сухо.

То, что растения постоянно удерживают в себе и их почве влагу, положительно влияет на экологию помещений. Регулярно поливайте свои растения, а они улучшат влажность в квартире.

Растения не следует ставить вблизи отопительных приборов – батарей и обогревателей. Агрессивный нагрев может быстро высушивать воду и улетучивать влагу из растений – они могут погибнуть.

Как увлажнить квартиру / Фото Unsplash

Увлажнитель воздуха

Самый дорогой, но самый действенный способ урегулировать влажность в помещении – увлажнитель воздуха.

Этот прибор можно купить в специализированных и технических магазинах – он поможет не только увлажнить помещение, но и улучшить здоровье ваших лёгких.

Увлажнитель воздуха может регулировать степень влажности, так что вы сможете выбрать режим, который удобен именно для вас.

Как увлажнить квартиру / Фото Unsplash

Проветривание квартиры

Регулировку влажности можно контролировать, регулярно проветривая помещение. Это поможет держать влажность похожей на влажность на улице.

Оптимальным вариантом будет проветривание помещения во время влажной уборки. Проветривать нужно регулярно – 2 – 3 раза в день не менее 5 минут.

Как увлажнить квартиру / Фото Unsplash