Как красиво уложить длинные волосы: идеальный вариант для роскошного вида

Длинные волосы иногда сложно уложить оригинальным способом. Но существует роскошный вариант, который будет выглядеть просто и одновременно красиво.

Длинные волосы не обязательно закручивать в стандартные локоны или завязывать в сдержанный пучок. Если вам надоели банальные укладки – попробуйте новый вариант с красивыми волнами.

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Идея такой укладки напоминает стиль Ренессанса. В этот период именно с такими укладками позируют главные герои картин и произведений произведений эпохи Средневековья. Теперь же этими холстами вдохновляются звездные стилисты.



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Такой стиль теперь примеряют мировые знаменитости: Бейонсе, Мадонна, Наоми Кэмпбелл и многие другие. С укладкой Ренессанс они появляются на обложках глянцев и для фотосессий. К тому же этот стиль используется на Неделях моды и других модных показах этого сезона.

Как уложить волосы в стиле Ренессанса

Расчешите волосы и сделайте прямой пробор посередине. Чтобы сделать волны (если у вас прямые волосы), воспользуйтесь пенкой для укладки и стайлером-волной. Они помогут сделать волны равномерными.

Если нет специальных приборов, можно заплести косы на влажные волосы и посидеть с ними некоторое время. Для обладательниц волнистых или вьющихся волос можно обойтись и без особых манипуляций. Также помните о термозащите.

Стильная и красивая укладка Ренессанс / Фото из инстаграма звезд