Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: популярные методы

Украинцы, которые срочно эвакуировались из своих домов и уже возвращаются домой, часто сталкиваются с неприятным явлением – испорченными продуктами в холодильниках и смрадом, который, казалось бы, вывести невозможно. Что делать для того, чтобы в холодильнике не пахло и как предотвратить неприятный запах – читайте в материале.

В первую очередь важно выявить проблему – почему в вашем холодильнике плохо пахнет. Таких причин может быть несколько, сообщает 24 канал.

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Почему внутри холодильника неприятно пахнет

Самые распространенные причины они в холодильнике это:

Испорченные продукты и подгнивание;

засорение слива холодильника;

Поломки в системе вентиляции;

Неправильный уход за холодильником, много льда на стенах.

Зачастую неприятный запах возникает из-за испорченных продуктов – именно с этой проблемой столкнулись украинцы, которые срочно покидали свои дома, убегая от российских оккупантов, и не успели вынести продовольствие, которое оставалось в холодильниках.

Как подготовить холодильник к очистке

Чтобы эффективно помыть холодильник и избавиться от запаха, предварительно нужно предпринять несколько простых шагов:

Если прибор был включен, его следует выключить. Надо, чтобы холодильник полностью разморозился – так его будет легче очистить. Следует вытащить всю еду, которая осталась в холодильнике. Это касается и морозильной камеры – часто замороженное мясо или рыба может стать причиной неприятного запаха. Чтобы ускорить размораживание морозилки, можно положить в нее деревянную кухонную доску, а не ее – емкость с горячей водой. Будьте осторожны – без подставки нельзя ставить миску или кастрюлю с водой – это может деформировать или повредить стенки морозильной камеры, что в дальнейшем повлияет на ее работу. Выньте все полки, которые есть в холодильнике – как ящики для овощей, так и секции из морозилки. Не сбивайте оставшийся на стенках лед – так можно повредить стенки и покрытие холодильника. Лучше подождите, чтобы лед немного подтаял – тогда он сам легко удалится из холодильника.

Перед мойкой холодильника нужно его разморозить / Фото beko.ro

Обратите внимание на резинки на дверях холодильника – они чаще всего впитывают грязь и неприятный запах. С помощью зубной щетки и средств, о которых мы расскажем далее, вы сможете легко отмыть резину.

Какие средства подойдут для очистки холодильника

После того как вы разморозили прибор, следует подумать, чем лучше мыть холодильник. Средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха, много – это и бытовая химия, специально рассчитанная для очистки поверхностей, и подручные продукты, которые легко найти в любом доме.

Очистка с помощью химии

Наиболее надежными средствами для очистки холодильника являются, конечно, специализированные средства. Их можно купить в магазинах бытовой химии и просто следовать инструкциям по использованию. Они эффективно очистят ваш холодильник и уберут неприятный запах.

Единственный минус таких средств – цена. Качественные жидкости для очистки холодильника могут стоить слишком дорого.

Средства для мытья холодильников / Фото ELECTROLUX

Поэтому хозяева и хозяйки предлагают более дешевый вариант – очистить холодильник с помощью моющего средства для посуды. С помощью геля для мытья посуды можно помыть холодильник и вернуть ему былую свежесть. Но, к сожалению, моющее средство подойдет только для малозагрязненных приборов – если запах в холодильнике очень сильный, то гель для посуды не справится с выведением вони.

Очистка с помощью подручных средств

Чтобы устранить неприятный запах, используют продукты, которые можно найти на кухне. Они также эффективно справляются с загрязнениями и вонью.

Лимонная кислота

Лимонная кислота не только поможет избавиться от извести в чайниках, но и уничтожить неприятный запах в холодильнике. Для того чтобы почистить прибор, нужно растворить 2 чайные ложки лимонной кислоты в теплой воде. Промочите губку в растворе и вымойте весь холодильник.

Лимонная кислота очищает загрязнение в холодильнике.

Уксус

Лучшее подручное средство для очистки холодильника – это обычный столовый уксус. Необходимо развести небольшое количество уксуса в воде комнатной температуры и протрите стенки и полки холодильника. Столовый уксус абсорбирует неприятные запахи и продезинфицирует холодильник.

Уксус с содой

Сделайте раствор из 1 столовой ложки соды и 1 литра горячей воды. Промойте холодильником, а затем повторно протрите его раствором из уксуса, о котором мы говорили выше. Уксус среагирует на соду и сможет вывести из холодильника неприятную плесень. После соды и уксуса следует промыть прибор теплой проточной водой.

Уксус в сочетании с содой уничтожит неприятные запахи и плесень в холодильнике / Фото Depositphotos

Смесь моющих средств и сода

Чтобы окончательно поставить точку на загрязнении холодильника, используйте раствор из:

Хозяйственного мыла;

моющего средства;

Соды;

И горячей воды.

Все ингредиенты следует смешать и тщательно вымыть холодильник изнутри. Такой раствор поможет уничтожить как налет, так и загрязнение со смрадом. После того как промыли раствором холодильник, его следует промыть еще теплой водой.

Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике

Во всех случаях после использования моющих средств и бытовых растворов обязательно промыть холодильник водой. Это минимизирует возможность отравления продуктами, лежащими на полках помытого холодильника.

Чтобы минимизировать возможность повторного вони в холодильнике, можно использовать продукты, выступающие природными абсорбентами: