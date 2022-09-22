Как эффективно сушить одежду зимой, когда ударили морозы: домашние лайфхаки

Зимой хозяева и хозяйки сталкиваются с неприятной проблемой – ледовыми фигурами вместо одежды, которая сушилась на улице. Что делать, если вещи надо высушить быстрее, и как правильно обустраивать сушку в помещении – читайте в статье.

Чтобы не получать замерзшие вещи после сушки, хозяйки и хозяева обустраивают место для сушки в квартирах или домах. 24 канал выяснил, чего не стоит делать во время такой сушки и как быстрее высушить одежду зимой.

Читайте также Готовимся к холодной зиме: как сохранить тепло в доме

Не сушите вещи там, где вы живете

Наиболее распространенной ошибкой во время сушки одежды в помещении является расположение сушилки в гостиных или спальнях – накопление влаги там, где вы проводите больше всего времени, может привести к ненормированной увлажненности воздуха, а также плесени.

Эти неприятные вещи могут негативно повлиять на ваше здоровье, так что если вы все же сушите одежду в квартире, поставьте сушилку в ванной, кухне или коридоре.

Как сушить одежду в помещении зимой / Фото Unsplash

Не сушите одежду на батареях

Популярным методом быстрой сушки одежды зимой является разложение вещей на батарее – якобы там они быстрее высохнут.

С одной стороны, небольшие вещи, такие как носки, действительно быстро высыхают и не создают проблем. Однако большие вещи, такие как одеяла, свитера или простыни могут стать очень проблематичными.

Дело в том, что батареи ускоряют испарение воды с большой площади ткани и увеличивают процент влаги в воздухе до катастрофических показателей. Кроме того, сушка одежды на батареях перекрывает поступление тепла в помещение.

Как сушить одежду в помещении зимой / Фото Unsplash

Усильте режим отжима

Зимой идеальным вариантом для быстрой сушки будет увеличение оборотов на стиральной машинке – усильте обороты во время отжима, чтобы с вещей сошла лишняя вода.

Таким образом вам не понадобится дышать огромным количеством лишней влаги, а еще долго ждать, пока одежда высохнет.

Открывайте окна

Пока у вас стоит сушилка с развешанной одеждой, даже зимой лучше открывать окна для проветривания. Несмотря на то, что тепла будет несколько меньше, ваша квартира не наберется излишней пыли из одежды, которая сушится, и нормализуется количество влаги.

Чтобы усилить положительный эффект открытых окон, вы можете включить вытяжку на кухне и в ванной комнате.

Как сушить одежду в помещении зимой / Фото Unsplash