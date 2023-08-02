Быстро и легко: как скрыть седину без покраски в домашних условиях

Чаще седину прячут за покраской, ведь это удобно и долго. Однако существуют естественные альтернативы, которые помогут избавиться от седины без краски, которая вредит волосам. И сделать это можно в домашних условиях.

Для временного затемнения седины можно использовать натуральные методы. 24 Канал подготовил самые эффективные варианты, которые скроют вашу седину.

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Как скрыть седину без окрашивания

Для этого можно использовать черный чай или крепкий кофе. Эти напитки содержат пигменты, которые могут изменить цвет волос.

Инструкция: сначала намочите волосы и промойте их чистой водой. Затем налейте охлажденный чай или кофе на волосы и осторожно помассируйте кожу головы, чтобы жидкость равномерно покрыла волоски. Оставьте чай или кофе на волосах хотя бы на минуту.

После этого снова промойте волосы теплой водой и дайте им высохнуть. Это поможет временно затемнить седину. Но помните, что цвет будет смываться с каждым мытьем головы.



Скрыть седину можно в домашних условиях / Фото Unsplash

Существуют и другие способы скрыть седые волосы:

Природные травы могут помочь. Для этого заварите листья шалфея и розмарин в горячей воде и дайте смеси настояться в течение часа, после чего процедите. Нанесите этот настой на волосы, оставьте на час, а затем смойте.

в горячей воде и дайте смеси настояться в течение часа, после чего процедите. Нанесите этот настой на волосы, оставьте на час, а затем смойте. Можно использовать имбирь . Чтобы приготовить настой, протрите имбирь (столовую ложку) и добавьте две чашки горячей воды, прокипятите в течение 15 минут. После этого процедите раствор и подождите, пока он остынет. Затем нанесите его на волосы и тщательно помассируйте. После 30 минут смойте.

. Чтобы приготовить настой, протрите имбирь (столовую ложку) и добавьте две чашки горячей воды, прокипятите в течение 15 минут. После этого процедите раствор и подождите, пока он остынет. Затем нанесите его на волосы и тщательно помассируйте. После 30 минут смойте. Еще один вариант – ромашка и куркума. Эта смесь особенно рекомендована для людей с русыми или светлыми волосами. Для этого прокипятите воду и добавьте ромашку и три маленькие ложки куркумы. Снимите с огня и дайте жидкости выстояться в течение 20 минут. Используйте этот настой в качестве ополаскивателя после обычной мытья головы, тщательно массируя кожу головы.

Такие домашние методы сокрытия седины могут сработать не для каждого, а результаты могут отличаться в зависимости от типа волос и цвета седины.

Прежде чем использовать любой из указанных методов, убедитесь, что у вас нет аллергии на любой из компонентов. Применение новых продуктов или ингредиентов без предварительной проверки может вызвать непредвиденные реакции.

Добавим, что это не рекомендации врачей. Итак, если вас беспокоит состояние вашего здоровья, лучше обратитесь к трихологу.