Как приготовить скраб для тела в домашних условиях: суперпростой рецепт от Оли Поляковой

Иногда домашние средства по уходу превосходят дорогие продукты из магазина. Певица Оля Полякова поделилась рецептом

Скрабы помогают очистить омертвевшие частицы кожи, выравнивают ее рельеф и стимулируют кровообращение. Их используют для тела, лица и губ.

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Рецепт скраба от Оли Поляковой

Певица Оля Полякова рассказала, что не могла найти в магазине любимый скраб – поэтому решила сделать его дома. Артистка поделилась своим простым рецептом из ингредиентов, которые найдутся у каждого дома.

Купила соль, налила оливковое масло, добавила любимое эфирное масло. Сейчас я делаю этот скраб, и это самое лучшее, что было у меня в жизни. После душа когда мажешься таким скрабом, не нужно смазывать кожу кремом. Она мягкая и прекрасная,

– рассказала Полякова.



Скраб для тела дома / Фото Unsplash

Как приготовить скраб дома

Скраб для тела можно приготовить из разных элементов, которые найдете у себя дома. Главное в таком средстве для ухода 2 пункта: увлажняющая масляная составляющая, а также абразивные частицы, которые трением будут удалять омертвевшую кожу и накопление пота и жира. Их нужно смешивать до желаемой вам консистенции: от более маслянистой для нежной кожи до сухого скраба для жирной.

Для увлажнения можно подобрать: оливковое масло холодного отжима, масло жожоба или лесного ореха, миндальное, кокосовое, льняное масло.

можно подобрать: оливковое масло холодного отжима, масло жожоба или лесного ореха, миндальное, кокосовое, льняное масло. Абразивными частицами могут стать: соль, сахар, перебитые овсяные хлопья, кофейная гуща или смолотый кофе, семена фенхеля с тимьяном, измельченный высушенный рис.

могут стать: соль, сахар, перебитые овсяные хлопья, кофейная гуща или смолотый кофе, семена фенхеля с тимьяном, измельченный высушенный рис. Используйте и добавки для аромата, дополнительное увлажнение и насыщение: витамин Е и А, мед, эфирные масла (в небольших количествах), сок лимона, глину, кефир, гель для душа.

, скраб нельзя использовать слишком часто. Если у вас жирная кожа, пользуйтесь раз в три дня, нормальная и комбинированная раз в неделю, а если сухая или чувствительная, лучше отказаться от таких жестких средств очистки. Также обратите внимание, что соль может пересушивать кожу, поэтому, если у вас нежная кожа, выбирайте сахар.