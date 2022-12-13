Неповторимо и экологично: создаем новогодний декор для дома, лучше магазинных украшений

Подготовка к новогодним мирам в самом разгаре – полки магазинов наполнены украшениями, однако многим хочется иметь более оригинальные и дешевые украшения, которые будут неповторимыми и атмосферными. Читайте в материале, как создать свой новогодний дизайн с помощью минимума предметов и удивить гостей в новогоднюю ночь.

24 канал подготовил подборку оригинальных и аутентичных украшений, которые придадут вашему помещению неповторимую атмосферу.

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Лайфхакеры со всего мира делятся трюками, как украсить свой дом с помощью бумаги, дерева, фруктов и шишек. Такие композиции никогда не получаются одинаковыми, добавят праздничности и стоят мизер – большинство предметов для создания можно найти в саду или лесу.

Однозначный тренд по всему миру – использование свеч в декоре. Для украинцев эта мода особенно актуальна – из-за постоянных обстрелов российских оккупантов многие граждане остаются без электроэнергии и источников света.

Простая и красивая декорация свечей может не только занять всю семью, когда нет или заняться без света, но и значительно поднять настроение атмосферными композициями и теплым светом.

Натуралистичность – еще один тренд новогоднего декора. Вместо пластиковых игрушек или ярких разноцветных гирлянд акцент сместился на нежные, естественные цвета в сочетании с теплым светом.

Особенно удачным решением будет использование шишек и веточек из деревьев – хвойных или листовых. Приглушенная цветовая гамма, запах древесины и неординарный вид – вот что может наполнить сердце комфортом и теплом.