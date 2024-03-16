Прощеное воскресенье 2024: как правильно просить прощения и что нельзя делать

Уже завтра, 17 марта, будет отмечаться Прощеное воскресенье. Традиционно оно приходится на последний день Масленицы, которая в этом году началась 11 марта. Тогда, в частности, люди прощают обиды и просят прощения друг у друга.

Прощеное воскресенье еще называют Сыропустным, поскольку это последний день, когда можно есть молочные продукты. Ведь уже в понедельник начинается Великий пост. Подробнее о том, как завтра правильно просить прощения и что нельзя делать, расскажет LifeStyle 24.

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Как нужно просить прощения

– Прости меня!

– Бог простит, и я прощаю!

Именно такими словами стоит просить прощения в Прощеное воскресенье. Слово "прости" считается достаточно обыденным, поэтому люди не всегда закладывают в него настоящую искренность. Завтра не нужно лукавить, а просить прощения и прощать по-настоящему, без злых намерений.

Что нельзя делать

Завтрашний день лучше провести спокойно, в семейном кругу и настроиться на Великий пост, который продлится 48 дней. Ведь нужно будет придерживаться строгих правил, чтобы очиститься физически и духовно.

Не стоит загружать голову плохими мыслями.

Нельзя пить алкогольные напитки и есть мясо, поскольку это канун поста.

Запрещено ссориться, сквернословить, обижаться, злиться.

Лучше не отказывать человеку в прощении.

Не рекомендуется заниматься рукоделием и физическим трудом.

Не стоит скупиться, наоборот, нужно помогать тем, кто в этом нуждается.

Запрещено громко развлекаться и переедать.

Вместо этого в Прощеное воскресенье можно приготовить, например, вареники и блины, поскольку еще продолжается Масленица. А вечером собраться за большим семейным столом. Также стоит пойти на кладбище к могилам родственников.