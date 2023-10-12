Как нанести духи, чтобы они держались весь день: этот лайфхак вас удивит

Не все ароматы могут похвастаться суперустойчивостью. Но суперпростой трюк может превратить даже очень неустойчивые духи в те, что будут держаться весь день.

Тикток-блогерша Эмма Мак рассказала очень простой лайфхак, как продолжить стойкость духов. Можно будет не носить их в сумочке весь день, к тому же это сэкономит деньги, которые мы тратим на каждый новый флакон.

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Как продлить стойкость духов

Блогерша рассказала, что вам нужен только один продукт, который точно есть у вас дома – это вазелин. Взамен можно использовать любой другой жирный крем без запаха.

Нанесите вазелин на те части тела, где обычно вы распыляете духи. Теперь нанесите собственно духи на эти же места – аромат будет держаться долго.

Как это работает? Вазелин – это практически масло, которое связывается с маслом в составе духов. Так он фиксирует аромат на коже – он как будто прилипает, а потому держится дольше. Также вазелин впитывает масло в духах и высвобождает его медленнее, чем это делает наша кожа или одежда. Так мы не только продолжаем стойкость духов, но и сэкономим их.

, что запах духов останется прежним, ведь обычный вазелин не имеет запаха.

Как продолжить запах духов: видео