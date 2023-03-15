Будут как новые: простые советы, как правильно ухаживать за украшениями

Украшения хорошо дополняют повседневные и праздничные образы. Они придают особый шарм внешнему виду. Однако следует знать, как правильно ухаживать за ними, чтобы они быстро не износились. Простые советы – читайте дальше в материале.

Каждое ювелирное изделие имеет свои особенности, о которых следует помнить во время его ношения. Поэтому 24 Канал предлагает рассмотреть основные способы ухода за популярнейшими видами украшений.

Простые советы, как правильно ухаживать за украшениями

Серебро

Украшения из серебра могут потемнеть и укрыться черным налетом. Причиной его появления может являться контакт с водой или серой.

Таким образом, нельзя хранить украшения во влажном месте и у предметов, имеющих в своем составе частицы серы.

Когда купаетесь в ванной, обязательно снимайте серебряные украшения.



Как ухаживать за украшениями из серебра / Фото Canva

Золото

Золотые украшения менее чувствительны к влаге, чем серебряные. Однако их тоже не стоит одевать, когда вы идете в баню, занимаетесь спортом или убираете в доме. Необходимо избегать контакта золота с разными химическими веществами.

Кроме того, со временем золото может утратить свой естественный блеск. В таком случае украшения следует промыть мыльным раствором и теплой водой. Для большей эффективности можно добавить несколько капель нашатырного спирта. Кроме того, существует специальное средство, которое отполирует золото.



Как ухаживать за золотыми украшениями / Фото Canva

Бижутерия

Украшения, сделанные не из драгоценных металлов и камней, требуют отдельного ухода. Поэтому следует следовать следующим советам:

Нельзя, чтобы на украшения попали вода и химические вещества. Не стоит носить какие-либо украшения, когда вы моете посуду, готовите еду или убираете.

Избегайте попадания на украшения духов и другой косметики.

Снимайте бижутерию, когда ложитесь спать.

Сохраняйте каждый вид украшений в отдельных коробках или мешочках.



Советы, как ухаживать за бижутерией / Фото Canva