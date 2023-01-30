Как ухаживать за термобельем: действенные советы по стирке и сушке
Термобелье – необходимый атрибут для зимнего гарбероба. Она помогает регулировать температуру тела и оставаться в тепле даже в серьезные морозы и требует особого ухода, чтобы ее свойства не исчезли.
Термобелье впитывает много пота от тела и не позволяет перегреваться, когда происходят перепады температуры. Но при этом ее нужно чаще стирать и тщательно за ней ухаживать. 24 Канал.
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Как стирать термобелье
Термобелье используют как во время занятий спортом, так и для повседневной носки. Этот предмет гардероба, как и все остальные, имеет определенные требования к стирке.
Чтобы сохранить термобелье в хорошем состоянии и не повредить его волокна, следует соблюдать правила стирки:
- Стирать термобелье нужно в теплой воде максимум до 40 градусов. Оптимальной температурой для стирки будет 30 градусов по Цельсию.
- Термобелье можно стирать в машинке – для того, чтобы не повредить ее свойства, нужно включать деликатный режим на 30 градусов.
- Термобелье сделано из синтетических волокон, которые могут сильно электризоваться, поэтому при стирке необходимо добавлять антистатические средства. Также можно использовать спрей-антистатик, когда надеваете термобелье.
- После основной стирки термобелье нужно дополнительно полоскать в машинке.
Как ухаживать за термобельем / Фото Rozette Rago
Как сушить термобелье
Сушка термобелья также имеет несколько требований. Одна из них – полный запрет сушить термобелье на батареях или обогревателях. Из-за сильного жара от приборов термобелье может испортиться.
Термобелье лучше сепарировать от прямых солнечных лучей – они могут не только негативно повлиять на цвет вашей одежды, но и лишить его полезных свойств.
Если вы сушите одежду в помещение, то термобелье нужно сушить при хорошем проветривании и с низкой влажностью.
Вываривать, гладить или сушить в сушильном оборудовании, а также обрабатывать растворителями и средствами для химической чистки термобелья категорически нельзя.
Как ухаживать за термобельем / Фото Unsplash