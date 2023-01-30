Как ухаживать за термобельем: действенные советы по стирке и сушке

Термобелье – необходимый атрибут для зимнего гарбероба. Она помогает регулировать температуру тела и оставаться в тепле даже в серьезные морозы и требует особого ухода, чтобы ее свойства не исчезли.

Термобелье впитывает много пота от тела и не позволяет перегреваться, когда происходят перепады температуры. Но при этом ее нужно чаще стирать и тщательно за ней ухаживать. 24 Канал.

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Как стирать термобелье

Термобелье используют как во время занятий спортом, так и для повседневной носки. Этот предмет гардероба, как и все остальные, имеет определенные требования к стирке.

Чтобы сохранить термобелье в хорошем состоянии и не повредить его волокна, следует соблюдать правила стирки:

Стирать термобелье нужно в теплой воде максимум до 40 градусов. Оптимальной температурой для стирки будет 30 градусов по Цельсию. Термобелье можно стирать в машинке – для того, чтобы не повредить ее свойства, нужно включать деликатный режим на 30 градусов. Термобелье сделано из синтетических волокон, которые могут сильно электризоваться, поэтому при стирке необходимо добавлять антистатические средства. Также можно использовать спрей-антистатик, когда надеваете термобелье. После основной стирки термобелье нужно дополнительно полоскать в машинке.

При стирке термобелья нельзя ставить дополнительный отжим – он может растянуть изделие и повредить волокна.

Как ухаживать за термобельем / Фото Rozette Rago

Как сушить термобелье

Сушка термобелья также имеет несколько требований. Одна из них – полный запрет сушить термобелье на батареях или обогревателях. Из-за сильного жара от приборов термобелье может испортиться.

Термобелье лучше сепарировать от прямых солнечных лучей – они могут не только негативно повлиять на цвет вашей одежды, но и лишить его полезных свойств.

Если вы сушите одежду в помещение, то термобелье нужно сушить при хорошем проветривании и с низкой влажностью.

Вываривать, гладить или сушить в сушильном оборудовании, а также обрабатывать растворителями и средствами для химической чистки термобелья категорически нельзя.

Как ухаживать за термобельем / Фото Unsplash