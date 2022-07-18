Свежий и сладкий: как правильно поливать зеленый горошек

Ни одно лето не проходит без душистого зеленого горошка. Эта культура легко выращивается, и чтобы горошинки были крупными и сладкими, а растение не усохло на солнце, стоит знать несколько правил полива.

Зеленый горошек не является привередливым растением, однако нуждается в правильном поливе. Если придерживаться нескольких хитростей, горошек отблагодарит вас сторицей и даст замечательный и сочный урожай.

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Много увлажнения

Горох – гидрофильное растение, поэтому поливать его надо довольно часто. Несмотря на то, что растение может пережить засуху, горох нужно поливать еженедельно достаточно обильно. Для полива 1 квадратного метра гороха понадобится 1 10-литровое оцинкованное ведро с водой.

Если началась дождливая погода, полив гороха можно вообще отложить – растение получит достаточно влаги для того, чтобы жить и развивать стебли.

Полив зеленого горошка / Фото Unsplash

Распыление воды

Лучше всего для полива гороха подходят лейка с ситом, чтобы полив имитировал дождь. Так будет увлажнена не только почва, но и листья и стебли гороха. Также такая лейка не повредит тонкие стебли и усики гороха сильным напором. Используя метод распыления, вы минимизируете количество сломанных стеблей и отмершего горошка.

После цветения надо больше воды

Когда на стеблях начинают появляться белые цветы, горох надо поливать еще больше – полтора ведра на 1 квадратный метр. Так растение сможет накопить достаточно влаги, чтобы сформировать здоровые и крупные плоды.

Полив зеленого горошка / Фото Unsplash

Отстаивайте воду

Лучше всего для полива гороха подходит отстоянная вода, которая стояла на солнце и имеет температуру примерно 17 – 25 градусов. Многие сорта гороха не могут терпеть холод, поэтому лучше поливать культуру теплой водой. Подойдет и дождевая вода.

Полив в засуху

Когда на дворе уже невыносимая жара, горох надо поливать дважды в неделю и следить, не пожелтели ли листья и плоды. Если вы заметили, что растение ссыхается, стоит увеличить частоту полива и сделать брезентовый или тканевый навес, чтобы солнце не жгло горох.

Полив зеленого горошка / Фото Unsplash

Рыхление земли

Вокруг гороха надо регулярно рыхлить землю, поскольку земляная корочка может повредить корни и не давать гороху достаточно тепла. Через день после полива пропалывайте горох и разрыхляйте землю тяпкой, чтобы растение чувствовало себя лучше.