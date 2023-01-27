Никаких разводов: неожиданный и дешевый способ действенно помыть окна

Мыть окна иногда бывает неудобно и долго – к тому же на них могут оставаться разводы, которые ухудшают общий вид и делают окна мутными. Но с помощью обычного продукта можно избежать разводов.

С помощью химических средств можно достичь идеального блеска и чистоты окон, однако они токсичны и дороги, пишет 24 Канал.

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Средство, которое может навсегда ликвидировать разводы на окнах и стеклах, может быть в вашем холодильнике – обычное водка может вернуть вашим окнам начальную прозрачность и свежесть.

Как помыть окна без разводов / Фото Unsplash

В отличие от различных химических средств, водка быстро выветривается – спиртовой запах не будет прочным, удивительно от сильных средств или уксуса – еще одного действенного средства для очистки.

Водка прекрасно справляется с масляными пятнами – как от следов от пальцев на стекле, а также выступает замечательным антисептическим средством. Этот продукт может уничтожить бактерии и предотвратить образование плесени в щелях окон.

Как помыть окна таким способом

Чтобы обезжирить и очистить окна без разводов, достаточно разбрызгать водку на стекло окон из пульверизатора и натереть салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем.

Чтобы запах спирта вас так не беспокоил, можно добавить к распылителю с водкой несколько капель эфирного масла.

Как помыть окна без разводов / Фото Unsplash