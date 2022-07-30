Плоды будут ежегодно: 3 простых правила, которые заставят яблоки и груши приносить урожай каждый сезон

Хороший урожай из яблок или груш собирают обычно через год или два. Однако можно перехитрить природу и получать сочные плоды каждый год. Что для этого нужно делать – читайте в материале.

24 канал собрал 3 простых правила, которые помогут вашим деревьям плодоносить каждый год. Они не нуждаются в многих усилиях, но приносят пользу для яблок или груш.

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Чтобы собирать ежегодный урожай, нужно соблюдать три простых условия:

своевременная обрезка деревьев;

профилактика заболеваний;

новые подвои.

Обрезка яблок и груш

Регулярная обрезка деревьев обеспечит не только эстетичный вид кроны – она оказывает прямое влияние на плодоносность деревьев и их цветение.

Не ленитесь убирать подсохшие, лишние и тяжелые ветви с чрезмерным цветением – компактность и аккуратность кроны побуждает дерево сильнее плодоносить и не распылять урожай.

Как получить регулярный урожай / Фото Unsplash

Подвои деревьев

Для того чтобы даже самые взыскательные деревья начали плодоносить каждый год, необходимо делать карликовые подвои. Они не решат проблему полностью – деревья все же будут давать меньше урожая, однако вы никогда не останетесь без яблок или груш в летний день.

Как получить регулярный урожай / Фото Unsplash

Подвои побуждают груши и яблоки формировать новые плоды и хорошие соцветия в будущем.

Защита от вредителей и болезней

Больное дерево не будет иметь силы на хороший урожай, так что садоводу нужно позаботиться, что с яблоней или грушей все было хорошо.

Чтобы деревья активно плодоносили, регулярно вносить удобрения и постоянно защищать плодовые деревья от вредителей и болезней. Чем меньше проблем со здоровьем у дерева, тем больший урожая даст.

Как получить регулярный урожай / Фото Unsplash