Как подобрать тональный крем под цвет кожи: простые советы, одобренные экспертами
Источник:In style
Количество оттенков тональных средств значительно увеличилось за последние годы. Чтобы не получить маску на лице, можно подобрать подходящий тон к своему цвету кожи. Но сделать это бывает непросто.
Бренды декоративной косметики значительно продвинулись в развитии за последнее время – некоторые из них предлагают почти 40 оттенков тональных оснований. Теперь подобрать идеальное средство под цвет своей кожи возможно, но сложно.
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Определите свой цвет кожи
Первое, с чего следует начать – определить свой цвет кожи. Она может варьироваться от очень светлого до светлого, среднего и темного. Совершенно нормально, если тон кожи неравномерен. В таком случае нужно ориентироваться на линию челюсти – она самый лучший индикатор естественного оттенка кожи.
Определите подтон
Подтон – это оттенок кожи, который может быть холодным или теплым. Обладая такой информацией о вашей коже, можно с легкостью подбирать не только тональную основу, но и другие продукты – помаду, румяну, тени.
Легче всего определить подтон можно по цвету ваших вен. Если они фиолетово-синие – значит, у вас холодные оттенки кожи. Зеленоватые вены свидетельствуют о теплом подтоне. Голубовато-зеленые вены – значит у вас нейтральный подтон. Выбирайте тональный соответственно – людям с холодным тоном подойдут розовые оттенки, с теплым – персиковые и желтоватые. Нейтральному цвету кожи – подходящее средство.
Как подобрать тональный крем / Фото Pexels
Как выбрать свой оттенок
Выберите несколько оттенков средства и подбирайте лучший метод ниже.
- Нанесите немного точечно и растушуйте до линии волос – на щеки и к линии шеи. Если вы заметили, что шея светлее лица, то выбирайте более светлый тон, чтобы цвета совпадали. В любом случае цвет кожи можно сделать более тёплым с помощью бронзера.
- Многие наносят тон для проверки на предплечье, но на самом деле там кожа немного темнее. Лучше подбирать его, нанося на кожу у груди.
- Существует современный метод, благодаря которому можно не беспокоиться из-за микробов и даже не выходить из дома. Многие бренды создали инструменты виртуальной реальности, позволяющие подобрать тональную основу, "примеряя" через камеру и селфи.
Следует помнить и о некоторых нюансах. В частности, тональное основание может окисляться. Также правильный оттенок следует подбирать при хорошем освещении.
Что еще важно при подборе тонального крема
- Выберите уровень покрытия. Оно может быть легким, средним или полным. Средства с плотным перекрытием нужны только для вечерних макияжей или при необходимости перекрыть недостатки кожи. Для всех остальных случаев будет достаточно легкое и среднее покрытие.
- Учитывайте тип кожи. Комбинированной и жирной коже больше подходят матовые тональные основания. Нормальный и сухой – увлажняющие средства с сатиновым финишем.
- Адаптируйте тональные средства к изменениям кожи. К примеру, летом кожа более загорела – в таком случае нужен более теплый цвет, а зимой – наоборот.