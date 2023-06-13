Как подобрать тональный крем под цвет кожи: простые советы, одобренные экспертами

Количество оттенков тональных средств значительно увеличилось за последние годы. Чтобы не получить маску на лице, можно подобрать подходящий тон к своему цвету кожи. Но сделать это бывает непросто.

Бренды декоративной косметики значительно продвинулись в развитии за последнее время – некоторые из них предлагают почти 40 оттенков тональных оснований. Теперь подобрать идеальное средство под цвет своей кожи возможно, но сложно.

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Определите свой цвет кожи

Первое, с чего следует начать – определить свой цвет кожи. Она может варьироваться от очень светлого до светлого, среднего и темного. Совершенно нормально, если тон кожи неравномерен. В таком случае нужно ориентироваться на линию челюсти – она самый лучший индикатор естественного оттенка кожи.

Определите подтон

Подтон – это оттенок кожи, который может быть холодным или теплым. Обладая такой информацией о вашей коже, можно с легкостью подбирать не только тональную основу, но и другие продукты – помаду, румяну, тени.

Легче всего определить подтон можно по цвету ваших вен. Если они фиолетово-синие – значит, у вас холодные оттенки кожи. Зеленоватые вены свидетельствуют о теплом подтоне. Голубовато-зеленые вены – значит у вас нейтральный подтон. Выбирайте тональный соответственно – людям с холодным тоном подойдут розовые оттенки, с теплым – персиковые и желтоватые. Нейтральному цвету кожи – подходящее средство.



Как подобрать тональный крем / Фото Pexels

Как выбрать свой оттенок

Выберите несколько оттенков средства и подбирайте лучший метод ниже.

Нанесите немного точечно и растушуйте до линии волос – на щеки и к линии шеи. Если вы заметили, что шея светлее лица, то выбирайте более светлый тон, чтобы цвета совпадали. В любом случае цвет кожи можно сделать более тёплым с помощью бронзера. Многие наносят тон для проверки на предплечье, но на самом деле там кожа немного темнее. Лучше подбирать его, нанося на кожу у груди. Существует современный метод, благодаря которому можно не беспокоиться из-за микробов и даже не выходить из дома. Многие бренды создали инструменты виртуальной реальности, позволяющие подобрать тональную основу, "примеряя" через камеру и селфи.

Следует помнить и о некоторых нюансах. В частности, тональное основание может окисляться. Также правильный оттенок следует подбирать при хорошем освещении.

Что еще важно при подборе тонального крема