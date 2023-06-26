Классика, которая подходит всем: простой трюк, как подобрать идеальную красную помаду

Красный – это классический цвет в макияже и маникюре, имеющий изысканный вид во всех вариантах. Но с красной помадой следует быть осторожнее – не все оттенки будут подходить к вашему тону кожи.

Красная помада неподвластна времени, доказывающим мировые звезды на протяжении многих лет. Но самое важное – подобрать правильный оттенок красной помады к своему тону кожи.

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Кожа лица имеет тон и полутона (цвета – красный, синий, желтый), создающие именно ваш цвет. Они определяют, имеет ли ваша кожа теплый, холодный или нейтральный оттенок. Желтый и персиковый – теплые тона, розовые и синие – холодные. Сочетание двух может образовывать нейтральный оттенок.

Чтобы определить свой оттенок кожи, можно взглянуть на вены. Если они зеленоватого цвета, то у вас теплая кожа, голубые и серые – холодная. Также обратите внимание, если после долгого пребывания на солнце кожа загорает, вероятно, у вас теплый подтон. Если кожа подвержена покраснениям – подтон холодный.

Какая помада подойдет холодному подтону

Для холодных тонов кожи подойдет помада красного цвета с синеватым оттенком. Чтобы определить, теплая или холодная помада, нанесите тонкий слой на руку. Если напоминает розовый цвет – это помада с холодным оттенком. Обладательницы более темной кожи могут выбирать сливовые цвета.



Эль Фаннинг с холодной помадой / Фото из инстаграма Эль Фаннинг

Помада для теплых тонов

Теплый красный цвет помад – это персиковые, кирпичные, оранжевые и золотистые оттенки. Именно они лучше подчеркнут теплый подтон кожи.



Теплая помада на Бейонсе / Фото из инстаграма Бейонсе

Помада для нейтрального тона

Обладательницы кожи с нейтральным подтоном могут использовать красные помады от темных до светлых, от персиковых до синеватых. Лучше всего на таких девочках и женщинах будет выглядеть классическая красная помада – ее часто подписывают как True Red.



Меган Фокс с нейтральной помадой / Фото из инстаграма Меган Фокс