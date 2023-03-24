Дом будет сиять: 7 простых советов, которые помогут поддерживать чистоту

Дом не будет нуждаться в постоянных генеральных уборках, если ежедневно уделять время на наведение чистоты. Как это делать и поддерживать чистоплотность в доме – смотрите советы ниже.

Маленькие шаги в уборке, которые вы будете делать каждый день, будут делать ваш дом всегда чистоплотным. Эти привычки помогут поддерживать чистоту в доме, пишет 24 Канал.

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Уборка на ходу

Этот метод состоит в том, чтобы уделять всего минутку – две на уборку в течение дня. Это поможет избежать возможности заградить дом. Мойте посуду сразу после завтрака, протрите стол после обеда, застелите кровать после пробуждения и положите в шкаф, если наспех вытащили одежду.

Выделите 15 минут

Если предыдущий способ может подойти не всем, этот более универсален. Эту технику уборки называют Fli Lady. Выделите 15 минут на уборку комнаты или определенного уголка в вашем доме: не больше – не меньше. Главное – не отвлекаться и сосредоточиться на процессе. Если повторять это каждый день, очень быстро все комнаты в вашем доме будут хорошо выглядеть.

Проветривайте дом

Не стоит распылять освежители воздуха, если в доме возник неприятный запах. Гораздо лучше будет ежедневно проветривать дом: несвежий воздух всегда выдает тот факт, что дом не убран. Но избегайте сквозняков, особенно в холодное время года.



Как соблюдать чистоту / Фото Unsplash

Всему свое место

Следите за тем, чтобы вещи находились там, где их место. Посуду прячьте в шкафчик, одежду складывайте в шкафы, книги храните на полочках, канцелярию – в пенале. Если вы заметили, что некоторые безделушки некуда положить – приобретите небольшой ящик или коробку, куда все сложите.

Регулярные генеральные уборки

Последними штрихами к безупречно чистому дому станут регулярные генеральные уборки, во время которых станет чистым все то, за что не было времени браться каждый день. Это мытье окон, чистка сантехники, проверка одежды в шкафу.

Привлекайте помощников

Если вы дома живете не сами, есть семья, то привлекайте родных, мужа или жену и даже детей к уборке. Более того, они и сами должны соблюдать те же правила, чтобы уборка не лежала только на одних плечах.

Долой нужен

Не бойтесь прощаться с теми вещами, которые вам не нужны. Если вы не пользуетесь чем-нибудь уже год или больше, значит этот предмет лишний в вашем доме и только занимает место.