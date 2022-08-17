Как почистить тостер внутри и снаружи: возвращаем прибор к жизни простыми лайфхаками

Как и все рабочие приборы на кухне, тостер, которым вы пользуетесь, очень быстро загрязняется – крошки от хлеба, пыль, нагар и жир остаются внутри прибора и портят вам вкусный завтрак. Читайте в материале, как правильно почистить тостер – как снаружи, так и внутри.

24 канал собрал полезные советы, как можно легко и эффективно помыть тостер.

Читайте также Как почистить посудомойку: натуральные продукты, которые уберут загрязнение

Как почистить внешнюю часть тостера

Чтобы помыть стенки тостера, не нужно сильно напрягаться – обычная влажная салфетка или тряпка с моющим средством легко помогут отчистить тостер извне. Однако, если ваш тостер уже долгий период не получал должного ухода, на нем могут появиться коричневые пятна, которые нужно срочно убирать.

Смочите ткань в мыльной воде и протрите наружную поверхность тостера. Дайте ему постоять около 5 минут.

Используйте влажную ткань, чтобы вытереть мыло.

Окуните зубную щетку в пищевую соду, чтобы очистить более серьезные загрязнения.

После того как оттерли все пятна, протрите чистой влажной тканью.

Для просушки используйте ткань из микрофибры.

Как почистить тостер / Фото Pinterest

Как очистить внутреннюю часть тостера

Когда дело доходит до генеральной уборки внутри тостера, вы должны быть осторожными и выполнять это поэтапно.

Выключите тостер и убедитесь, что он отключен от сети и охлажден.

Переверните тостер верхней частью вниз и вытряхните крошки. Лучше делать это над мусорным ведром или на улице.

Наполните раковину водой и добавьте несколько капель моющего средства.

Осторожно выньте противень со дна тостера.

Стряхните с противня оставшиеся крошки и поместите его в воду.

Возьмите большую плоскую чистую кисточку или кисточку для кондитерских изделий и удалите все крошки. Лучше всего начинать сверху и работать вниз.

Вымойте тряпкой поддон для крошек и дайте ему высохнуть.

Если у вас нет лотка для крошек, не беспокойтесь, просто несколько раз встряхните тостер, чтобы все крошки выпали.

Как почистить тостер / Фото Pinterest

Как почистить тостер с пригоревшим сыром

Если у вас в тостере случайно растекся и пригорел сыр, вы можете справиться и с этим. Для этого: