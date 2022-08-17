Как почистить тостер внутри и снаружи: возвращаем прибор к жизни простыми лайфхаками
Как и все рабочие приборы на кухне, тостер, которым вы пользуетесь, очень быстро загрязняется – крошки от хлеба, пыль, нагар и жир остаются внутри прибора и портят вам вкусный завтрак. Читайте в материале, как правильно почистить тостер – как снаружи, так и внутри.
24 канал собрал полезные советы, как можно легко и эффективно помыть тостер.
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Как почистить внешнюю часть тостера
Чтобы помыть стенки тостера, не нужно сильно напрягаться – обычная влажная салфетка или тряпка с моющим средством легко помогут отчистить тостер извне. Однако, если ваш тостер уже долгий период не получал должного ухода, на нем могут появиться коричневые пятна, которые нужно срочно убирать.
- Смочите ткань в мыльной воде и протрите наружную поверхность тостера. Дайте ему постоять около 5 минут.
- Используйте влажную ткань, чтобы вытереть мыло.
- Окуните зубную щетку в пищевую соду, чтобы очистить более серьезные загрязнения.
- После того как оттерли все пятна, протрите чистой влажной тканью.
- Для просушки используйте ткань из микрофибры.
Как почистить тостер / Фото Pinterest
Как очистить внутреннюю часть тостера
Когда дело доходит до генеральной уборки внутри тостера, вы должны быть осторожными и выполнять это поэтапно.
- Выключите тостер и убедитесь, что он отключен от сети и охлажден.
- Переверните тостер верхней частью вниз и вытряхните крошки. Лучше делать это над мусорным ведром или на улице.
- Наполните раковину водой и добавьте несколько капель моющего средства.
- Осторожно выньте противень со дна тостера.
- Стряхните с противня оставшиеся крошки и поместите его в воду.
- Возьмите большую плоскую чистую кисточку или кисточку для кондитерских изделий и удалите все крошки. Лучше всего начинать сверху и работать вниз.
- Вымойте тряпкой поддон для крошек и дайте ему высохнуть.
- Если у вас нет лотка для крошек, не беспокойтесь, просто несколько раз встряхните тостер, чтобы все крошки выпали.
Как почистить тостер / Фото Pinterest
Как почистить тостер с пригоревшим сыром
Если у вас в тостере случайно растекся и пригорел сыр, вы можете справиться и с этим. Для этого:
- Убедитесь, что тостер отключен от сети и охлажден.
- Когда сыр затвердеет, используйте лопатку или деревянную ложку, чтобы осторожно его снять.
- Сняв его, используйте мягкую зубную щетку, чтобы удалить любые остатки на брусках.