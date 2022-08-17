Как почистить тостер внутри и снаружи: возвращаем прибор к жизни простыми лайфхаками

17 августа 2022 , 14:00
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Как и все рабочие приборы на кухне, тостер, которым вы пользуетесь, очень быстро загрязняется – крошки от хлеба, пыль, нагар и жир остаются внутри прибора и портят вам вкусный завтрак. Читайте в материале, как правильно почистить тостер – как снаружи, так и внутри.

24 канал собрал полезные советы, как можно легко и эффективно помыть тостер.

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Как почистить внешнюю часть тостера

Чтобы помыть стенки тостера, не нужно сильно напрягаться – обычная влажная салфетка или тряпка с моющим средством легко помогут отчистить тостер извне. Однако, если ваш тостер уже долгий период не получал должного ухода, на нем могут появиться коричневые пятна, которые нужно срочно убирать.

  • Смочите ткань в мыльной воде и протрите наружную поверхность тостера. Дайте ему постоять около 5 минут.
  • Используйте влажную ткань, чтобы вытереть мыло.
  • Окуните зубную щетку в пищевую соду, чтобы очистить более серьезные загрязнения.
  • После того как оттерли все пятна, протрите чистой влажной тканью.
  • Для просушки используйте ткань из микрофибры.

Как почистить тостер / Фото Pinterest

Как очистить внутреннюю часть тостера

Когда дело доходит до генеральной уборки внутри тостера, вы должны быть осторожными и выполнять это поэтапно.

  • Выключите тостер и убедитесь, что он отключен от сети и охлажден.
  • Переверните тостер верхней частью вниз и вытряхните крошки. Лучше делать это над мусорным ведром или на улице.
  • Наполните раковину водой и добавьте несколько капель моющего средства.
  • Осторожно выньте противень со дна тостера.
  • Стряхните с противня оставшиеся крошки и поместите его в воду.
  • Возьмите большую плоскую чистую кисточку или кисточку для кондитерских изделий и удалите все крошки. Лучше всего начинать сверху и работать вниз.
  • Вымойте тряпкой поддон для крошек и дайте ему высохнуть.
  • Если у вас нет лотка для крошек, не беспокойтесь, просто несколько раз встряхните тостер, чтобы все крошки выпали.

Как почистить тостер / Фото Pinterest

Как почистить тостер с пригоревшим сыром

Если у вас в тостере случайно растекся и пригорел сыр, вы можете справиться и с этим. Для этого:

  • Убедитесь, что тостер отключен от сети и охлажден.
  • Когда сыр затвердеет, используйте лопатку или деревянную ложку, чтобы осторожно его снять.
  • Сняв его, используйте мягкую зубную щетку, чтобы удалить любые остатки на брусках.
Автор: Ярослава Прадід