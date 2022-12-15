Праздник без пыли: как почистить искусственную елку перед украшением

Искусственные елки, которые пользуются популярностью у украинцев и в мире, нужно чистить после долгого хранения на шкафу или в гараже. Перед украшением елки нужно избавиться от пыли, которая накапливалась месяцами, и как это сделать – читайте в материале.

Искусственные елки – очень практичны и экологичны, однако, как и все остальные вещи, впитывают в себя много пыли. 24 канал.

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Чтобы почистить от пыли искусственную елку, можно применить 3 простых метода.

Влажная очистка искусственной елки

Припавшие пылью ветки можно почистить методом влажной уборки – это не только отнимет загрязнение, но и освежит вид елки, помогая расправить примятые веточки.

Для того чтобы почистить искусственную елку таким методом, нужно:

Набрать в емкость теплую воду и развести в ней небольшое количество жидкого мыла или моющего средства;

Взять мягкую тряпку и обмакнуть ее в раствор;

Осторожно протереть каждую ветку на искусственной елке, включая пластиковую основу и ножки;

Налейте свежую воду без добавления мыла и повторно протрите ветки, чтобы забрать мыльный налет.

После этого нужно расправить ветки и оставить елку высохнуть – сразу украшать мокрые ветки не рекомендуется.

Как почистить искусственную елку от пыли / Фото The Spruse

Очистка искусственной елки пылесосом

Обычный пылесос может помочь, если вам не терпится украшать елку и не хочется ждать ее высыхания. Достаточно взять насадку для мебели или другую небольшую насадку и пройтись пылесосом по каждой веточке, не обходя основания.

Для такой очистки идеально подойдут портативные, ручные пылесосы или автомобильные вакуумы, которые не позволят вашим рукам устать во время уборки и не повредят ветки елки.

Как почистить искусственную елку от пыли / Фото The Spruse

Очистка елки с помощью спрея

Если вы не готовы долго ждать, можно воспользоваться специальным противопылевым спреем. Это средство можно купить в специализированном или бытовом магазине.

Чтобы очистить искусственную елку таким образом, просто нанесите по ее периметру спрей и оставьте на 10-15 минут.

Как почистить искусственную елку от пыли / Фото Unsplash

В идеале делать такое очищение нужно на свежем воздухе, поэтому елку лучше вынести на улицу. В крайнем случае, если вы не можете унести елку, откройте все окна в помещении и обеспечьте циркуляцию воздуха.