Праздники приближаются: как отстирать пятна от жира на новогодней скатерти

Рождественские и новогодние праздники вот-вот начнутся, и многие хозяйки уже напряженно вздыхают – после любого застолья на скатертях и одежде могут остаться жирные пятна от еды. Но постирать их можно – рассказываем, как, в материале.

Жирные пятна – постоянные упутники новогодних миров. И хотя они – наиболее проблемные из всех пятен, отстирать их можно без применения агрессивных моющих средств и химчистки. 24 канал.

Читайте также Согреть и наполнить светом: 7 подарков для женщин от украинских брендов

Пятна от жира и масла можно убрать с помощью подручных средств, которые есть в доме.

Лимонный сок

Сок этого цитрусового может эффективно справиться с жирными пятнами.

Чтобы убрать пятно таким способом, вам нужно:

Промокнуть жир на скатерти или одежде бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки;

Полить жирное пятно небольшим количеством лимонного сока или выжать сок из небольшой дольки свежего лимона;

Оставить ткань на 20 минут, чтобы лимон впитался в пятно;

Растворить в воде небольшое количество стирального порошка и нанести на пятно. После этого потереть место загрязнения и прополоскать теплой водой.

Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash

Гель алоэ вера

Гель алоэ вера, часто применяемый в уходе за кожей, может забрать жир из ткани. Для этого замочите одежду в горячей воде, нанесите гель алоэ вера на пятно и тщательно вотрите круговыми движениями.

Выстирайте одежду теплой водой и высушите ее на свежем воздухе.

Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash

Уксус

Яблочный уксус хорошо справляется с жирными пятнами.

Уксус может негативно повлиять на структуру ткани, поэтому перед применением этого метода проверьте, не повредит ли он изделие на внутренней части вблизи швов.

Чтобы избавиться от пятна жира, залейте его яблочным уксусом и оставьте на 15 минут. После этого выстирайте скатерть, как обычно.

Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash

Газированная вода

Свежее пятно от жира можно убрать с помощью обычной сильногазированной воды.

Для этого налейте на место загрязнения газировку или окуните пятно в емкость с сильногазированной водой. Потрите пятно и оставьте на несколько минут. Если эта махинация не принесла эффекта, налейте воду повторно.

После этого одежду нужно постирать, как обычно, и высушить.

Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash