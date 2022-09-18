Никакой желтизны: как легко отбелить пластиковый подоконник домашними методами
Со временем белоснежные подоконники начинают желтеть – на это влияют и прямые солнечные лучи, и пыль, и общая влажность воздуха. Как избавиться от надоедливой желтизны и вернуть белый цвет подоконнику – читайте в материале.
Отбелить пластиковое покрытие на окнах и подоконниках можно несколькими продуктами, которые есть в каждом доме. 24 канал подобрал простые способы для очистки подоконников от желтого налета.
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Стиральный порошок
Для очистки подоконника от желтоватости можно использовать смесь обычного стирального порошка и кальцинированной соды. Идеально для этого подойдет отбеливающий стиральный порошок.
Чтобы очистить подоконник:
- Смешайте 1 столовую ложку стирального порошка и 1 столовую ложку соды.
- Разведите смесь в половине литра теплой воды.
- Нанесите раствор на всю поверхность подоконника и оставьте на несколько часов, чтобы произошла реакция отбеливания;
- Затем протрите подоконник и промойте его теплой водой.
Чем очистить подоконник / Фото Unsplash
Сода
Кроме стирального порошка сода прекрасно взаимодействует и с другими компонентами для очистки.
Чтобы помыть подоконник таким методом, нужно:
- Смочить подоконник водой и протереть тряпкой.
- Влажный подоконник равномерно посыпать содой.
- После этого следует положить сверху салфетки или ткань, смоченную в пищевом уксусе и средства для мытья посуды.
- Оставить салфетки и соду на 10-15 минут, а затем начинать протирать подоконник.
- После этого поверхность нужно промыть водой.
Чем очистить подоконник / Фото Unsplash
Мел
Белый мел неплохо отбеливает поверхности, поэтому его можно использовать для очистки подоконников.
- Измельчите мел до состояния порошка, а затем смешайте с водой, чтобы образовалась своеобразная кашица.
- Если у вас зубной порошок, к смеси можно добавить и его.
- Нанесите кашицу на всю площадь подоконника и оставьте, чтобы она высохла.
- После этого протрите поверхность мягкой губкой.
Чем очистить подоконник / Фото Unsplash