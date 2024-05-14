Нутелла, Нирвана и другие: список имен, которые запрещены в разных странах мира

Обычно у родителей существует свобода выбора имени для ребенка. Однако все-таки есть определенные запреты. Например, в штате США Нью-Джерси нельзя называть малышей именами, в которых содержатся цифры, символы и различные непристойные вещи.

Американское издание Mental Floss собрало 37 вариантов, которые запрещены в разных странах мира. В перечень, например, попали такие: Нирвана, Месси, принц Уильям, Анал, III, Гермиона, Мини Купер и другие.

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Список запрещенных имен для детей

Нутелла

"Нутелла" – это название популярной шоколадной пасты. Однако в 2015 году пара из Франции захотела так назвать свою дочь. Против этого был один из судей. Он сказал, что над девочкой будут издеваться другие дети. Так, родители были вынуждены изменить имя и выбрали довольно похожее – Элла.

IKEA

Один из самых любимых мебельных магазинов многих людей называется IKEA. Однако в Швеции, где и была основана компания, нельзя называть детей в ее честь. Дело в том, что это нарушение законодательства страны.

Как нельзя называть ребенка / Фото Freepik

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Обезьяна

В Дании также строго относятся к именам. В государстве нельзя называть детей как хочешь. Существует специальный список, из которого родители могут выбрать вариант, что понравится больше всего. Если же они хотят предложить свое имя, то обязательно должны получить разрешение от правительства. В стране, например, запрещено называть детей Обезьяной.

Робокоп

В штате Сонора, что в Мексике, также есть перечень запрещенных имен. Чиновники взяли их из государственного реестра новорожденных. В список вошло и имя Робокоп, хотя один ребенок его все-таки имеет.

Акума (дьявол)

С японского языка слово "акума" переводится как "дьявол". В 1990 году стало известно, что родители так назвали малыша. Дело достигло настолько сильного резонанса, что о нем узнали в Кабинете министров Японии. Поэтому впоследствии это имя в государстве запретили, хотя тогдашний министр юстиции был против.