Для хорошей судьбы: 5 мужских имен, которые притягивают счастье

Родители всегда надеются на хорошую судьбу для своих детей. Некоторые считают, что счастье и успех даже притягивают определенные имена, поэтому останавливают свой выбор на таких вариантах.

Есть мужские имена, которые действительно наделяют своих владельцев определенными особенностями и чертами характера, которые помогают им двигаться по жизни. Подробнее об этом расскажет LifeStyle 24.

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Подборка мужских имен, которые притягивают счастье

Александр

Имя Александр является одним из самых популярных в Украине. Оно имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник". Такие мужчины могут достичь немалого успеха именно в карьере. Дело в том, что они обладают лидерскими качествами характера, которые помогают преодолевать различные препятствия в жизни.

Алексей

Имя Алексей также возникло в Древней Греции. Получив свою популярность во времена Киевской Руси, оно до сих пор остается в трендах. Имеет значение "защищать" или "оберегать". Владельцы этого имени очень любят свободу. Благодаря своей амбициозности и решительности, покоряют значительные вершины.

Счастливые имена для мальчиков / Фото Pexels

Николай

Украинские родители часто выбирают для своих детей имя Николай. Оно образовалось от имени Николас, которое является древнегреческим и толкуется как "победитель народов". Парни, которым принадлежит это имя, обладают выносливым характером. Обычно они занимают руководящие должности, на которых хорошо себя проявляют.

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Анатолий

С латинского языка имя Анатолий переводится как "восточный". Ему также придают такие значения: "восход солнца", "рассвет", "житель Анатолии". Это имя наделяет мужчин хорошей интуицией и интеллектом. Изобретательность и свободолюбие помогают им находить выход из любых сложных ситуаций.

Олег

Имя Олег пришло к нам из Скандинавии, где трактуется как "святой" или "священный". В немецком языке имеет значение "счастливый", "светлый", "ясный". Такие ребята – очень уверены в себе. Они не только мечтают, но и делают все, чтобы воплотить планы в реальность как можно скорее.