4 мужских имени, которые привлекают в жизнь только счастье

Конечно, судьба ребенка зависит от воспитания родителей. Ведь они должны с детства говорить сыну или дочери о правильных ценностях. Однако имя также имеет мощную силу, поэтому вполне может влиять на жизненный путь человека.

Среди большого количества замечательных имен есть особые, ведь они притягивают к своим владельцам счастье. О каких именно идет речь, читайте в материале LifeStyle 24.

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Подборка счастливых имен для мальчиков

Макар

Имя Макар пришло к нам из Древней Греции. Считается, что бога грома и молний Зевса когда-то еще называли Макариосом. Это имя имеет значение "благословенный", "счастливый", "блаженный". Такие мужчины добиваются успехов во всех сферах жизни: любви, карьере и дружбе.

Вениамин

Имя Вениамин имеет древнееврейские корни. С иврита оно переводится как "сын правой руки", "счастливый сын" или "сын любимой жены". Владельцы этого имени достигают хороших результатов в творческих профессиях. Также у них часто появляется возможность создать собственный бизнес.

Перечень имен для мальчиков / Фото Canva

Александр

Имя Александр популярно в разных странах мира, в том числе и в Украине. Оно имеет древнегреческое происхождение и образовалось из двух слов: "alexeo" ("защищать") и "andres" ("человек"), поэтому трактуется как "защитник". Парни, которым принадлежит это имя, всегда занимают лидерские позиции.

Михаил

Имя Михаил возникло от древнееврейского имени Михаэль, которое толкуется как "равный Богу" или "подобный Богу". У таких мужчин обычно много друзей, ведь они есть очень коммуникабельными и веселыми. Однако на работе проявляют свои серьезные качества характера, чтобы все шло по плану.