Ответственные, уверенные и принципиальные: 5 женских имен, которые привлекают богатство

Каждое имя имеет свои особенности и характеристики, на которые обращают внимание молодые родители, когда думают, как назвать ребенка. Известно даже, что некоторые варианты притягивают деньги, поэтому они довольно популярны.

Считается, что богатство следует ждать Лидии, Дарье, Виктории, Марине и Диане. Больше информации о них читайте в материале LifeStyle 24.

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Женские имена, которые привлекают деньги

Лидия

Имя Лидия имеет древнегреческое происхождение. Оно трактуется как "девушка из Лидии" – раньше так называлась часть Малой Азии, поэтому также есть значение "азиатка". Согласно итальянской версии, переводится как "гармоничная".

Лидия – сильная личность, которая не поступится принципами и не даст себя в обиду. Иногда она бывает достаточно самоуверенной – именно из-за такой черты характера и портятся отношения с родными и друзьями.

Дарья

По одной теории, имя Дарья – славянское и означает "подаренная" или "дарованная". Также считается, что оно имеет древнеперсидские корни и толкуется как "победительница".

Дарья не привыкла долго думать над своими решениями, поэтому всегда очень быстро их принимает. Она любит находиться в центре внимания, но не терпит критики – даже конструктивной.

Подборка женских имен / Фото Canva

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Виктория

Имя Виктория – одно из самых популярных среди украинцев. С латинского языка оно переводится как "победа". Кроме того, связано с римской богиней победы.

Виктория – девушка, которая уверена в себе и идет к поставленным целей, несмотря на различные препятствия. Это помогает ей подниматься по карьерной лестнице и получить уважение от коллег и руководства.

Марина

Имя Марина образовалось от мужского – Марин. Оно имеет латинское происхождение и переводится как "морская". К слову, в древние времена так называли богиню любви и красоты Венеру.

Марина – ответственная девушка, которая все берет в свои руки. Возле нее постоянно крутятся люди, которых притягивает яркость, чувство юмора, обаяние и мудрость этого человека.

Диана

Имя Диана можно услышать в разных странах мира. Оно ассоциируется с римской богиней Луны и означает "посланница благодеяния и здоровья". Бывает, что трактуется как "божественная".

Диана – открыта к людям, поэтому имеет большое окружение. Она также хорошо находит общий язык с детьми. Девушка много времени и сил отдает работе, чтобы достичь в этой сфере значительных успехов.