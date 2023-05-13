Как самому накрутить волосы для хорошей укладки: советы, одобренные экспертами

Вить волосы самостоятельно – непросто, но освоив основные методы, навыки будут на всю жизнь. Эксперты дали основные советы всем способам накрутки.

Лучшие эксперты поделились советами по накрутке всеми возможными средствами: плойкой, выпрямителем и бигуди. Также они рассказали, как делать укладку без накрутки.

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Что нужно знать перед завивкой

Следует позаботиться о защите волос. Воспользуйтесь средствами термозащиты: спреем или муссом, который защитит от вреда горячий воздух.

Также стоит решить, какие локоны вы хотели бы видеть, ведь разные инструменты для завивки могут давать разный результат. Например, большие бигуди сделают более пляжный образ, а маленькая плойка – упругие локоны. Помните и о температуре нагрева. Если вы обладательница тонких волос – их лучше не нагревать более чем на 180 градусов. В то время как густые волосы нуждаются в температуре около 200 градусов.

Как накрутить волосы плойкой

По мнению экспертов, лучше использовать плойку с рычагом. К ним труднее привыкнуть, но такой инструмент более универсален. Итак, разделите волосы на пряди и наматывайте каждую на плойку. Держите 5-10 секунд, а отпустив, придержите локон, чтобы форма закрепилась. Еще один совет от стилиста: накручивать каждую прядь в другую сторону, чтобы получить более естественное распределение локонов.



Как накрутить волосы / Фото из инстаграма Дуа Липы

Для более вьющихся и упругих локонов выбирайте плойку с тонкой формой. Правильно с ней работать так: разделить волосы на больше прядей и направлять кончик плойки вниз.

Как накрутить волосы выпрямителем

Накрутить волосы выпрямителем – один из самых сложных методов, но они однозначно стоят стараний. Есть два основных способа это сделать: зажать пряди в форме буквы S, или зажать закрученные волосы в выпрямителе.

Лучше всего потратить немного времени на то, чтобы попрактиковаться и изучить, как разные комбинации движений могут создавать разную форму локонов.

Другие способы накрутить волосы

Просто накрутить волосы можно с помощью бигуди. Высушите волосы феном, разделите их на пряди и закрутите на бигуди-липучки. Это легкий способ получить великолепный стиль.

Прекрасным способом получить хорошую укладку являются локоны, не требующие испытания теплом. Можно накрутить волосы вокруг атласной ленты на влажные волосы и оставить на ночь или несколько часов, чтоб все просохло. Но такой метод может не подойти обладательницам густых волос.



Как накрутить волосы / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Но если все методы не подходят, и вы хотели бы что-нибудь мегапростое – попробуйте специальные плойки с автоматической завивкой.

Как сделать локоны устойчивыми

Вся работа над укладкой будет бесполезной, если волосы распустятся за несколько минут. Для подготовки используйте праймер и термозащиту. Используйте мусс или пену для укладки.

После накрутки локоны следует сбрызнуть лаком для волос. Чтобы укладка продержалась дольше, попробуйте заколоть каждый локон и сбрызнуть лаком, а распустить через несколько минут.