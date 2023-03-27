Как правильно чистить посудомоечную машину: 4 места на которые нужно обратить внимание

Посудомойка это отличный помощник на кухне. Прибор, который ежедневно моет посуду, также требует очистки. Узнайте, как легко следить за чистотой посудомоечной машины.

Правильный и своевременный уход за посудомоечной машиной поможет избежать неисправностей в будущем. Советы как просто и легко очистить грязь в посудомоечной машине, чтобы она мыла качественно и служила долго, расскажет 24 Канал.

Вам также может быть интересно Как очистить кран в ванне от налета: всего одно поразящее средство

Не забывать добавлять соль

В каждой посудомоечной машине имеется специальный отсек устройства смягчения воды. Обычно механизм самостоятельно определяет, когда нужно добавить специальную соль или другое средство, на панели начинает светиться соответствующий индикатор. С этими нюансами следует ознакомиться в инструкции. Важно своевременно это делать, ведь от этого зависит качество воды, а значит и качество чистоты посуды.



Соль для посудомойки / Фото Pinterest

Очистка фильтра от остатков пищи

Он расположен на дне посудомоечной машины – это выемное отверстие с сеточкой. Обычно там накапливается вся грязь и остатки из нашей посуды. Следует проверять чистоту фильтра хотя бы после каждой пятой мойки. Его достаточно просто промыть водой, а после длительного использования можно купить новый.



Очистка фильтра / Фото Pinterest

Чистота разбрызгивателей воды

Засоряться остатками пищи может не только фильтр, но и отверстия в коромыслах. Это длинные лопасти, которые расположены сверху и разбрызгивают воду. Их чистоту можно проверить обычной зубочисткой, при необходимости снять и просто промыть водой.



Очистка разбрызгивателей / Фото Pinterest

Тщательный уход

После каждого мытья в посудомойке нужно проверять, нет ли остатков пищи под дверцей, такое случается в некоторых моделях посудомоечек. Также важно очищать устройство специальными средствами раз в год – это сродни процессу мытья посуды, но без него.

Автор: Диана Сикорская

Если вы заметили серьезные неисправности, лучше обратиться к мастеру.