Как правильно чистить посудомоечную машину: 4 места на которые нужно обратить внимание
Посудомойка это отличный помощник на кухне. Прибор, который ежедневно моет посуду, также требует очистки. Узнайте, как легко следить за чистотой посудомоечной машины.
Правильный и своевременный уход за посудомоечной машиной поможет избежать неисправностей в будущем. Советы как просто и легко очистить грязь в посудомоечной машине, чтобы она мыла качественно и служила долго, расскажет 24 Канал.
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Не забывать добавлять соль
В каждой посудомоечной машине имеется специальный отсек устройства смягчения воды. Обычно механизм самостоятельно определяет, когда нужно добавить специальную соль или другое средство, на панели начинает светиться соответствующий индикатор. С этими нюансами следует ознакомиться в инструкции. Важно своевременно это делать, ведь от этого зависит качество воды, а значит и качество чистоты посуды.
Соль для посудомойки / Фото Pinterest
Очистка фильтра от остатков пищи
Он расположен на дне посудомоечной машины – это выемное отверстие с сеточкой. Обычно там накапливается вся грязь и остатки из нашей посуды. Следует проверять чистоту фильтра хотя бы после каждой пятой мойки. Его достаточно просто промыть водой, а после длительного использования можно купить новый.
Очистка фильтра / Фото Pinterest
Чистота разбрызгивателей воды
Засоряться остатками пищи может не только фильтр, но и отверстия в коромыслах. Это длинные лопасти, которые расположены сверху и разбрызгивают воду. Их чистоту можно проверить обычной зубочисткой, при необходимости снять и просто промыть водой.
Очистка разбрызгивателей / Фото Pinterest
Тщательный уход
После каждого мытья в посудомойке нужно проверять, нет ли остатков пищи под дверцей, такое случается в некоторых моделях посудомоечек. Также важно очищать устройство специальными средствами раз в год – это сродни процессу мытья посуды, но без него.