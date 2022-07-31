Избавиться от запаха лука: как очистить деревянные доски

После нарезки лука деревянные доски могут долгое время неприятно и резко пахнуть. Чтобы легко отчистить доску и ликвидировать луковой аромат, можно применить несколько простых продуктов.

24 канал подготовил список продуктов, которые могут абсорбировать запах лука и вернуть свежесть дереву.

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Кофейная гуща

Молотый кофе эффективно устраняет запах лука и может легко очистить доску для нарезки от лишних ароматов.

Для того чтобы доска больше не пахла, достаточно натереть ее заваренной кофейной гущей. После этого нужно промыть доску водой.

Как убрать запах лука с дерева / Фото Unsplash

Соль и сода

Эти природные абсорбенты могут легко убрать запах лука с деревянных поверхностей.

Для того чтобы очистить доски таким образом, нужно:

В поллитра воды добавить 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки соды;

Натереть поверхность раствором и тщательно промыть водой.

Как убрать запах лука с дерева / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Для того чтобы убрать запах лука с деревянной доски, достаточно всего одного лимона.

Натрите деревянную поверхность свежей половиной лимона и оставьте на время. После этого доску нужно помыть проточной водой.

Как убрать запах лука с дерева / Фото Unsplash

Уксус

9-процентный уксус может перебить запах лука и вернуть свежесть поверхности.

Просто смочите ватный тампон в уксус и натрите деревянную доску.

После этого нужно промыть поверхность водой.

Как убрать запах лука с дерева / Фото Unsplash