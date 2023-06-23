Постоянно секутся кончики: хитрости от экспертов, которые решат проблему

Вы точно не одни, кого беспокоят поврежденные волосы и постоянно секущиеся кончики. Даже если эта проблема, казалось, не так критическая – профилактика и лайфхаки ухода за волосами помогут.

Посеченные кончики – это когда кончики волос становятся сухими, ломкими и растрескиваются и иссекаются. Чем масштабнее проблема, тем более заметно повреждены концы волос.

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Что может вызвать секущиеся кончики? Прежде всего, это внешнее воздействие химических веществ – сушка феном, окрашивание волос, использование плойки и выравнивателя, некачественные средства по уходу. Это могут быть и природные факторы – солнце и вода. Посеченные кончики – нормальная реакция волос на вредное воздействие, но это можно предотвратить.

Как предотвратить секущиеся кончики

Есть немало методик, одобренных экспертами.

Прежде всего – нужно почаще стричься. Это удаляет секущиеся кончики и предотвращает то, чтобы волосы не растрескивались выше по длине. Оптимально волосы следует стричь раз в 6 – 8 недель.

Мойте волосы в холодной или теплой воде, а не горячей.

Мокрые волосы – наиболее уязвимые. Наносите уходовые несмываемые средства, избегайте повреждений, ласково расчесывайте волосы и не ложитесь спать с мокрыми прядями. Используйте полотенце из микрофибры, а не хлопчатобумажное.

Не забывайте о термозащите. Старайтесь сушить волосы на низких температурах.



Как предотвратить иссечение кончиков / Фото Pexels

Как восстановить секущиеся кончики

К своим волосам следует относиться так же осторожно, как и коже. Эксперты советуют внедрять профессиональный и регулярный уход, который будет мягко очищать, питать и ухаживать за волосами.

Начать можно с малого – сыворотки или несмываемые кондиционеры (ливины). Наносите их на кончики волос – они будут увлажнять пряди и закрывать структуру волоса.

Можно воспользоваться восстановительными масками для волос – они ускоряют процесс и лечат секущиеся кончики.

Выбирайте такие шампуни и кондиционеры, которые уплотняют волос, добавляют блеск и увлажняют волосы.

Возможно, следует заменить технические средства – фен, плойку и щетку для волос. Используйте проверенные бренды, минимально вредящие волосам и пользующиеся инновационными методами. Эксперты рекомендуют GHD, Dyson, Babyliss, Harry Josh Pro Tools и Hot Tools. Относительно щеток, стилисты советуют обратить внимание на веганские щетки, не повреждающие пряди.