Как избавиться от неприятных запахов в ванной: несколько уловок свежести

Во влажных помещениях, в том числе и ванной комнате, скапливается много запахов. Чтобы вывести их и не прикрывать нос каждый раз, когда заходите в санузел, следует придерживаться простых правил.

24 канал собрал несколько советов по сохранению свежести в ванной и душевой кабинке.

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Освежитель воздуха

Чтобы избавиться от стихийных запахов, можно использовать различные освежители для воздуха.

Освежители воздуха очень практичны, особенно если запах сильный. Однако они не являются здоровым способом устранения неприятных запахов в ванной комнате.

В качестве альтернативы освежителям воздуха попробуйте гелевое средство для устранения запаха, который не будет разливаться и не будет создавать проблем с распылением аэрозоля для чувствительного носа.

Как избавиться от запахов в ванной / Фото iStock

Проветривайте помещение

Из-за застоя воздуха в ванной могут образовываться неприятные запахи затхлости и сырости.

Чтобы такие ароматы вас не беспокоили, достаточно регулярно проветривать ванну и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в санузле – если окна в ванной нет, нужно обеспечить хорошую вытяжку и вентиляцию.

Держите полотенца чистыми и сухими

Когда полотенца высыхают недостаточно быстро, они могут внезапно начать пахнуть затхлостью из-за быстрого развития бактерий и грибков. И если вы долгое время не стирали полотенца, это может ускорить образование неприятных запахов.

Развешивайте полотенца с хорошим потоком воздуха после каждого использования и стирайте их по крайней мере раз в неделю. Используйте отбеливатель или горячую воду, чтобы убить любые попавшие на ткань микробы.

Как избавиться от запахов в ванне / Фото Unsplash

Зажгите свечи

Тепло и дым от свечи могут помочь нейтрализовать запахи в ванной. И вопреки распространенному мнению, свечи без запаха могут работать так же хорошо, как и ароматические.

Свечи можно легко разместить как небольшие элементы декора где-нибудь в ванной комнате. Имейте под рукой зажигалку или спички, чтобы вы могли зажечь свечу, когда захотите. Но никогда не оставляйте свечу без присмотра. Потушите ее перед тем, как выйти из ванной.

Как избавиться от запахов в ванне / Фото Unsplash

Регулярно мойте санузел

Иногда неприятные запахи просто означают, что ваша ванная требует уборки. Мусор, накапливающийся в ванной или душе, пятна в унитазе, грязная раковина и поверхность на столешнице могут вызвать неприятный запах, если их не чистить регулярно.

Убирайте ванну по крайней мере раз в неделю, а более тщательную уборку проводите раз в месяц.

Как избавиться от запахов в ванне / Фото Unsplash