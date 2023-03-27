Чем избавиться от колтунов на одежде: 5 вещей, которые точно есть у вас дома

Любимая одежда не всегда остается идеальной. Часто случается, что и совсем новые вещи выглядят поношенными из-за появления колтунов. Как избавиться от нежелательных клубочков и спасти одежду – читайте в материале.

Может показаться, что удаление колтунов – это очень долгий процесс, если пытаться сделать это вручную. Существует несколько простых лайфхаков, которые помогут реанимировать любимую вещь даже без механического вмешательства специальными машинами. 24 Канал.

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Частые причины образования колтунов

Особенность ткани: наиболее подвержены колтунам материалы с небольшим содержанием синтетики и полностью натуральные ткани.

Трение ткани: колтуны часто появляются на рукавах или на плечах одежды.

Неправильный уход: стирки некачественными средствами или же на слишком высоких температурах.

Бритва

Это простой способ давно известный, ведь обычный станок точно найдется у каждого. Так избавиться от колтунцев можно из гладких и не слишком ворсистых вещей. Для этого нужно легко натянуть ткань и осторожно провести по ней бритвой как при бритье.

зубная щетка

Такой вариант подойдет для более деликатных тканей, ведь щетка точно не способна порезать ткань, как это может произойти в случае неосторожного использования бритвы. Мягкой зубной щеткой нужно прочесать место с колтунами (вдоль волокон тканей).



Как избавиться от ковтунов на одежде / Фото Canva



Скотч

Очень липкую ленту следует наклеить на поврежденную ткань и резко оторвать. Повторите несколько раз при необходимости. Для женщин этот процесс может походить на депиляцию восковыми лентами. Этот способ очень прост и никак не повредит всем видам тканей.

Губка для мытья посуды

Жесткой стороной новой губки круговыми движениями протереть место с колтунами. Такой способ успешно сражается с маленькими повреждениями.

Наждачная бумага

Своим эффектом совмещает в себе работу бритвы и щетки. Следует выбрать мелкозернистую наждачку. Главное не переусердствовать, деликатно проводить до заметного результата.

Автор: Диана Сикорская

После удаления колтунов одежду следует замочить в теплой воде.