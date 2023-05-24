Как охладить любимый напиток всего за 2 минуты: лайфхак, который точно пригодится летом

Летом напитки очень быстро нагреваются и от этого становятся не столь вкусные. Сок, чай или коктейль можно быстро охладить – узнайте действенный лайфхак ниже.

Класть лед в напиток – один из самых простых способов охладить напиток, но у него есть существенный минус – дополнительная вода разбавит вкус. Но есть способ, который оставит вкус напитка неизменным, но его температура скоро спадет.

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Как охладить напиток за 2 минуты

Чтобы быстро охладить любой напиток, вам нужны привычные материалы.

глубокая емкость с толстым дном и стенами,

вода,

лед,

поваренная соль.

Налейте в емкость воды и добавьте льду в соотношении 1:1. До этой смеси насыпьте около 2 столовых ложек соли. После этого окуните в воду ваш напиток и подождите буквально 2 минуты – он быстро охладится и приятно освежит в жаркий период.



Как охладить напиток / Фото Pixabay

Чтобы усилить эффект, можно быстро перемешать напиток, чтобы температура спала еще быстрее. При правильном исполнении она уменьшится на 15 градусов.

Ионы хлора и натрия в соли начинают взаимодействовать с водой в химической реакции. В частности, происходит эндотермическая реакция, означающая поглощение тепла.

К слову, быстро охладить напиток поможет еще один метод, но он отнимет немного больше времени. Возьмите полотенце и смочите его водой. Заверните стакан с напитком в полотенце и положите в морозилку. Этот способ охладит жидкость быстрее, чем если положить в морозильник только стакан.