Американская plus-size модель Эшли Грэм стала звездой фотосессии в новом номере Vogue Italy для спецпроекта бренда Fendi. Модель снялась с другими знаковыми моделями современности, примерив элегантные образы на полуобнаженное тело.

Своими снимками Эшли Грэм изрядно взбудоражила воображение подписчиков. На ее инстаграм-странице появились несколько снимков, автором которых стал Ethan James Green. Мужчина сделал четырем моделям проницательные, красивые фото, подчеркивая особенность каждой из них. В съемке приняли участие пышнотелые маникенщицы Альва Клер, Палома Эльзессер, Джилл Кортлев и Эшли Грэм.

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Альва Клэр, Джилл Кортлев, Эшли Грэм и Палома Эльзессер / Vogue Italy, Ethan James Green

В своем профиле Эшли отметила, что гордится этим проектом, поскольку он демонстрирует, какими красивыми могут быть женщины независимо от размеров одежды, пола, расы и других признаков. На снимках все модели примеряли стильные образы от Fendi, а вот Грэм отметилась особой пикантностью: она надела теплое пальто из искусственного меха на голое тело, выпятив грудь, а для завершения образа обула экстравагантную обувь на каблуке.



Джилл Кортлев, Альва Клэр, Палома Эльзессер, Эшли Грэм и Джилл Кортлев / Vogue Italy, Ethan James Green

Для другого образа стилисты выбрали приталенное платье из трикотажа, белые перчатки, крошечную сумочку на плечо и большой пакет с брендированием для шопинга. Эшли выглядела очень сексуально и завораживающе!