Ваши предки были элитой: 17 украинских фамилий, которые принадлежали интеллигенции

В давние времена некоторые профессии были элитными, поэтому таких людей считали интеллигенцией. В связи с этим, образовались определенные фамилии. Интересно, что происхождение не всех можно точно объяснить, поэтому бывает, что существует несколько версий.

В перечень попали родовые имена, которые происходят из сферы музыки, искусства, образования или медицины. Подробнее об этом расскажет LifeStyle 24.

Кстати 18 самых загадочных украинских фамилий, происхождение которых до сих пор неизвестно

Фамилии, которые принадлежали украинской элите

Украинский языковед Юлиан Редько говорит, что точно неизвестно происхождение фамилии Медик. Вероятно, ее раньше давали людям, которые занимались медициной: или народной, или обычной.

Родовые имена Книжник, Философ и Логик также указывают на то, что их владельцы принадлежали к интеллигенции. В частности, были связаны с образованием.

Фамилии, которые получала элита / Фото Canva

Немало фамилий ассоциируются со школой: Шкильник, Школьный, Школик, Школьник, Школьный, Школяр, Шкильнюк и Школун. Однако не понятно, получали ли их учителя, или просто люди, которые учились в школе или были там сторожами.

Украинской элитой также были мужчины и женщины, которые работали в сфере искусства или музыки. Они также имели определенные родовые имена: Маляр, Малярик, Маляренко, Пивец или Спивак.

Фамилии, которые остались только в Украине