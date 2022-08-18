Яблочный Спас 2022: что нельзя делать и какие существуют главные запреты
18 августа 2022 , 21:15Читати новину українською
19 августа отмечается Яблочный Спас. Верующие несут в церковь на освящение корзины с яблоками и свежим урожаем. Как и каждый праздник, Яблучий Спас или Преображение Господне имеют свои запреты, которые следует соблюдать.
Второй Спас чрезвычайно важен для христиан, поскольку среди всех трех Спасов он приходится на великий праздник Преображения Господня, пишет 24 канал. Кроме того, Яблочный Спас приходится на Успенский пост, поэтому имеет целый ряд запретов.
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Что можно делать в Яблочный Спас
- В этот день отправляются в церковь и освящают фрукты из нового урожая, особенно яблоки.
- Освященными плодами принято угощать бедняков, родных и близких людей.
- Рвать яблоки просят детей. Говорят, что "Детская рука еще не согрешила, поэтому Иисус она мила".
- После прихода из церкви нужно откусить первое яблоко и загадать желание. По поверью, оно должно обязательно сбыться.
- В Яблочный Спас принято делать заготовки на зиму: компоты, варенье, а также сушить яблоки.
Главные запреты на Яблочный Спас
Что нельзя делать на Яблочный Спас
- Не стоит в этот день забывать об умерших родственниках. После церкви нужно пойти на кладбище и помянуть родных.
- На Яблочный Спас нельзя выполнять работу по дому и заниматься физической работой.
- Не рекомендуется шить, вязать и заниматься уборкой.
- Категорически запрещается в этот день заниматься строительными работами.
- Нельзя прогонять насекомых и убивать их.
- Запрещается на Яблочного Спаса ругаться и ссориться.
- Нельзя желать кому-нибудь зла.
- Запрещается в этот день гадать.
- В этот день запрещено кушать мясо и молочные продукты.
Приметы на Яблочный Спас
- Какая погода будет на Яблочный Спас – такой будет и на Покровы, 14 октября.
- Если сегодня нет дождя, то осень будет сухой.
- Ясная погода на Яблочный Спас предвещает будущую морозную зиму.
- На деревьях много скворцов – ждите сурового января.
- Мелкий дождь на Яблочный Спас – предсказатель дождливой, холодной осени.
- Пожелтевшие листья на Яблочный Спас говорят о скором похолодании.